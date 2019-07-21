Вс, 21.07.2019
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Опрос: рыбу и морепродукты едят 97% жителей Риги и Рижского региона

Рыба на костре

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Большинство, или 97% жителей Риги и Рижского региона употребляют в пищу рыбу и морепродукты, свидетельствует опрос, проведенный магазином и кафе "Zivju Lete" в сотрудничестве с центром исследования общественного мнения "Norstat".

38% опрошенных едят рыбу и морепродукты несколько раз в месяц, 22% - раз в неделю, 18% - несколько раз в неделю, 11% - раз в месяц.

3% опрошенных не едят рыбу и морепродукты, и 86% этих людей не едят их с детства.

Среди сортов рыбы и морепродуктов наиболее популярен лосось - 40%, далее следуют форель - 10%, хек - 8%, треска - 7,5%, креветки - 7%.

Чаще всего жители Риги и Рижского региона едят рыбу и морепродукты дома - 81%, 19% едят их в ресторанах и кафе. Рыбу и морепродукты люди чаще всего покупают в продовольственных магазинах - 67%, на рынке - 17%, в специализированных магазинах - 5%. 5% ловят рыбу сами, а 4% покупают ее у рыбаков.

В опросе принимали участие 522 человека.

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