Фото: Как мир отметил 50-летие миссии Apollo 11 на Луну

Весь мир - кто раньше, кто позже, проводили и проводят мероприятия, чтобы отпраздновать 50 лет с момента посадки миссии Apollo 11 на Луну. Тогда Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, сделавшими шаг по спутнику Земли.
Круглый юбилей отмечался и в центре посетителей НАСА в Хьюстоне, Техас. Там выступил оркестр, был и отчет времени в стиле ожидания нового года, чтобы отметить первые шаги Армстронга на Луне.
В свою очередь полученные миссией артефакты были выставлены в Национальном музее воздуха и космоса в Вашингтоне, где можно увидеть и скафандр Армстронга.
Сиэтлский музей нашел оригинальную запись с миссии Apollo 11 в 1969 году.
Вечером в пятницу на Монументе Вашингтону было показано 17-минутное шоу с фотографиями и видео. За ярким шоу наблюдала большая толпа людей.
В Париже Юбилей был отмечен Лунной выставкой.