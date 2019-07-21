Фото: Как мир отметил 50-летие миссии Apollo 11 на Луну

Круглый юбилей отмечался и в центре посетителей НАСА в Хьюстоне, Техас. Там выступил оркестр, был и отчет времени в стиле ожидания нового года, чтобы отметить первые шаги Армстронга на Луне.

В свою очередь полученные миссией артефакты были выставлены в Национальном музее воздуха и космоса в Вашингтоне, где можно увидеть и скафандр Армстронга.

ФОТО: EPA/Scanpix

Сиэтлский музей нашел оригинальную запись с миссии Apollo 11 в 1969 году.

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Вечером в пятницу на Монументе Вашингтону было показано 17-минутное шоу с фотографиями и видео. За ярким шоу наблюдала большая толпа людей.

ФОТО: EPA/Scanpix

В Париже Юбилей был отмечен Лунной выставкой.