Вс, 21.07.2019
У нас беспредел творится, закона нет, свободы слова нет. В целом мне Россия нравится, я русский человек, здесь мои друзья и родные, но в стране сейчас такая атмосфера, что настраивают всех против всего мира. Артемий Панарин, российский хоккеист

Фото: Как мир отметил 50-летие миссии Apollo 11 на Луну

Весь мир - кто раньше, кто позже, проводили и проводят мероприятия, чтобы отпраздновать 50 лет с момента посадки миссии Apollo 11 на Луну. Тогда Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, сделавшими шаг по спутнику Земли.

Круглый юбилей отмечался и в центре посетителей НАСА в Хьюстоне, Техас. Там выступил оркестр, был и отчет времени в стиле ожидания нового года, чтобы отметить первые шаги Армстронга на Луне.

В свою очередь полученные миссией артефакты были выставлены в Национальном музее воздуха и космоса в Вашингтоне, где можно увидеть и скафандр Армстронга.

ФОТО: EPA/Scanpix

Сиэтлский музей нашел оригинальную запись с миссии Apollo 11 в 1969 году.

ФОТО: AFP / Scanpix

Вечером в пятницу на Монументе Вашингтону было показано 17-минутное шоу с фотографиями и видео. За ярким шоу наблюдала большая толпа людей.

ФОТО: EPA/Scanpix

В Париже Юбилей был отмечен Лунной выставкой.

ФОТО: EPA/Scanpix

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