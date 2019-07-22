Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 июля 2019 года

Запрограммировать себя на успех порой бывает нереально трудно, но на этой неделе ситуация изменится, потому что звезды и планеты будут в крайне позитивном положении. Многим удастся поставить перед собой правильные цели и найти мотивацию для их скорейшего достижения. Это время энтузиазма, любви и ярких эмоций.

Овен

У Овнов в грядущие семь дней появится шанс как следует отдохнуть, обрести гармонию, избавиться от страхов и комплексов.

Звезды расположатся таким образом, что можно будет заниматься интеллектуальным трудом, юридическими делами, организаторскими вопросами.

Вдохновение Овнам нужно получать от окружающих - близкие люди смогут зародить в них любовь.

Представители этого знака зарядятся оптимизмом на все семь дней, так что любое общение пройдет на позитивной ноте. Еще у них могут появиться новые стремления. Правда,

слишком большие амбиции негативно скажутся на продуктивности, так что лучше не желать всего и сразу, а быть последовательными.

На мнение общества обращать внимание не стоит - сейчас важно видеть мир своими глазами и принимать самостоятельные решения.

Телец

Это будет не самый простой период времени для Тельцов. Им придется встретиться с некоторыми проблемами на своем пути, но они приведут их к победе, просто немного позднее.

Все неурядицы, которые могут произойти с 22 по 28 июля, стоит расценивать как возможность приобрести ценный опыт, узнать кого-то получше.

Кто-то из окружающих покажет свое истинное лицо, человек из ближайшего окружения может оказаться скрытым завистником или даже врагом. Из-за этого лучше не рассказывать никому о своих амбициях, планах на будущее, не делиться секретами о предстоящих событиях.

Близнецы

Близнецов ожидают некоторые проблемы в сфере работы и финансов.

Чтобы снизить вероятность появления неурядиц до абсолютного минимума, не нужно принимать мнение окружающих за чистую монету.

Лучше довериться интуиции и личному опыту, даже если он не очень богат, советуют специалисты dailyhoro.ru.

Близнецам необходимо сейчас сосредоточиться на том, что они умеют лучше всего. Звезды и планеты обострят их память, поэтому можно заняться получением новых знаний. Также

повысится их харизматичность и обаяние, что станет пропуском в мир легких знакомств и обретения любви.

Тем же, кто уже находится в отношениях, лучше проявить заботу и любовь ко второй половинке. Нужно дать близким людям больше тепла.

Рак

Ракам на грядущей неделе улыбнется удача, причем во всех сферах жизни. Для этого им стоит как можно меньше находиться в уединении. Коллективный труд пойдет им на пользу, поэтому

не стоит бояться работать с кем-то бок о бок: это сближает и повышает шансы на успех. Финансовые и деловые победы сейчас очень важны для Раков.