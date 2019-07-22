Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 июля 2019 года
Василиса Володина - одна из самых популярных российских астрологов. Многие знают ее как телеведущую, но она является еще и опытным психологом и эзотерическим гуру. Ее гороскоп поможет вам стать успешнее и обрести удачу.
Запрограммировать себя на успех порой бывает нереально трудно, но на этой неделе ситуация изменится, потому что звезды и планеты будут в крайне позитивном положении. Многим удастся поставить перед собой правильные цели и найти мотивацию для их скорейшего достижения. Это время энтузиазма, любви и ярких эмоций.
Овен
У Овнов в грядущие семь дней появится шанс как следует отдохнуть, обрести гармонию, избавиться от страхов и комплексов.
Звезды расположатся таким образом, что можно будет заниматься интеллектуальным трудом, юридическими делами, организаторскими вопросами.
Вдохновение Овнам нужно получать от окружающих - близкие люди смогут зародить в них любовь.
Представители этого знака зарядятся оптимизмом на все семь дней, так что любое общение пройдет на позитивной ноте. Еще у них могут появиться новые стремления. Правда,
слишком большие амбиции негативно скажутся на продуктивности, так что лучше не желать всего и сразу, а быть последовательными.
На мнение общества обращать внимание не стоит - сейчас важно видеть мир своими глазами и принимать самостоятельные решения.
Телец
Это будет не самый простой период времени для Тельцов. Им придется встретиться с некоторыми проблемами на своем пути, но они приведут их к победе, просто немного позднее.
Все неурядицы, которые могут произойти с 22 по 28 июля, стоит расценивать как возможность приобрести ценный опыт, узнать кого-то получше.
Кто-то из окружающих покажет свое истинное лицо, человек из ближайшего окружения может оказаться скрытым завистником или даже врагом. Из-за этого лучше не рассказывать никому о своих амбициях, планах на будущее, не делиться секретами о предстоящих событиях.
Близнецы
Близнецов ожидают некоторые проблемы в сфере работы и финансов.
Чтобы снизить вероятность появления неурядиц до абсолютного минимума, не нужно принимать мнение окружающих за чистую монету.
Лучше довериться интуиции и личному опыту, даже если он не очень богат, советуют специалисты dailyhoro.ru.
Близнецам необходимо сейчас сосредоточиться на том, что они умеют лучше всего. Звезды и планеты обострят их память, поэтому можно заняться получением новых знаний. Также
повысится их харизматичность и обаяние, что станет пропуском в мир легких знакомств и обретения любви.
Тем же, кто уже находится в отношениях, лучше проявить заботу и любовь ко второй половинке. Нужно дать близким людям больше тепла.
Рак
Ракам на грядущей неделе улыбнется удача, причем во всех сферах жизни. Для этого им стоит как можно меньше находиться в уединении. Коллективный труд пойдет им на пользу, поэтому
не стоит бояться работать с кем-то бок о бок: это сближает и повышает шансы на успех. Финансовые и деловые победы сейчас очень важны для Раков.
В любовной сфере победы тоже будут иметь огромный вес, так что не стоит упускать возможности перевести отношения на новый уровень, сделать предложение или познакомиться с родителями второй половинки, предложить съехаться.
Семейным Ракам повезет вдвойне, потому что это будет время затишья, спокойствия и размеренности.
Лев
У Львов есть возможность серьезно преуспеть в делах, в работе и бизнесе. На этой неделе для них откроется финансовый энергетический канал, который подарит им удачу, уверенность в себе. Это будет прекрасное время для осуществления покупок, но в этом направлении Львам потребуется умеренность.
В амурных делах Львы тоже преуспеют, потому что звезды повысят их обаяние.
Тем, кто уже в отношениях, придется побольше времени посвятить второй половинке и семье в целом. Близким людям очень нужны любовь и внимание.
Неделя пройдет в довольно активном темпе, поэтому на выходных лучше не перегружать себя физической работой, а просто расслабиться.
Дева
У представителей этого знака Зодиака на этой неделе появится новая мотивация и обострится желание стать лучшими во всем.
В любви может появиться нездоровый спортивный интерес, который не всегда будет полезен, особенно тем, кто уже находится в отношениях.
Не стоит заставлять вторую половинку ревновать и чувствовать себя неловко.
В делах Девы окажутся крайне продуктивными. Это касается не только работы, но и домашних дел вроде уборки. Можно сделать генеральную уборку или ограничиться перестановкой мебели. Смена обстановки хорошо повлияет на настроение Дев, на их продуктивность и эмоциональное состояние.
Весы
У Весов на этой неделе есть одно большое преимущество над всеми остальными. Звезды даруют представителям этого знака отличное настроение, которым они смогут делиться с окружающими, чем привлекут внимание к своей персоне и заставят всех их полюбить.
Это будет то самое время, когда можно и даже нужно заводить новых друзей, искать любовь, общаться и получать удовольствие от общения.
Это можно делать и в социальных сетях. Позитивная энергетика представителей этого знака будет чувствоваться даже с экрана монитора.
Чтобы энергия не застаивалась, стоит больше времени проводить в движении - ходить пешком, заниматься спортом. Активный отдых поможет повысить жизненный тонус, улучшить настроение. Для Весов начинается волшебный период времени, когда нет никаких преград. Есть лишь свобода и возможности для решения старых задач и начала чего-то нового.
Скорпион
У Скорпионов начинается период, когда каждый сделанный шаг оставляет отпечаток на будущем. Это значит, что представителям данного знака придется принимать каждое решение максимально осторожно.
Спешка и импульсивность - главные враги их счастья, с которыми легко можно справиться, если осознать весь масштаб возможных негативных последствий.
Звезды и планеты хотят видеть в Скорпионах мудрость, доброту, огонь и страсть. Лучше всего им поможет созидательное мышление, которое позволит притянуть желаемое и отпугнуть сомнения. Ближе к выходным можно заняться шопингом, чтобы успокоить нервы. Астролог советует не впадать в крайности и делать все без спешки.
Стрелец
У Стрельцов есть возможность исправить прошлые ошибки и насладиться спокойствием. Звезды и планеты расположились таким образом, что Стрельцам можно будет заняться духовными практиками, попробовать найти для себя в жизни что-то очень интересное и вдохновляющее.
Это будет замечательное время для творческих занятий и умственной работы.
Звезды советуют поменьше общаться с негативными людьми, надеяться только на себя и не рисковать лишний раз, не поступать опрометчиво.
Лучше ждать удобного момента, после чего брать свое.
Козерог
У Козерогов начинается период, когда в одночасье можно стать победителем или аутсайдером. Разумеется, есть определенная тактика, которая поможет представителям этого знака Зодиака повысить свои шансы на успех и минимизировать вероятность фиаско.
Для этого нужно иметь запасной план на всякий случай, не бояться спрашивать совета у опытных и мудрых людей, а также сохранять хладнокровие в трудных ситуациях. Не нужно бояться занимать оборонительную позицию, потому что
иногда необходимо остановиться и осмотреться, сделать какие-то выводы относительно увиденного или услышанного.
На выходных можно отдохнуть с размахом, чтобы восстановить ауру и биополе. А вот в будни лучше усерднее трудиться и не рисковать, откладывая дела на потом.
Водолей
У Водолеев есть все шансы преуспеть как в любовных делах, так и в финансовых. Звезды сулят им удачу в работе и бизнесе, в творчестве и интеллектуальном труде.
Это время побед и максимальной вовлеченности в рабочий процесс. Эмоциональное здоровье и сильная энергетика будут самой важной составляющей успеха.
Также у представителей этого знака будет возможность взглянуть на мир иначе, открыть для себя нечто новое и интересное. На горизонте у смелых Водолеев могут возникнуть новые возможности. Им следует избавиться от зависти и как можно скорее осознать, что успех напрямую зависит от приложенных усилий.
Рыбы
Рыбам удастся победить негативные вирусные программы, потому что звезды и планеты будут находиться в практически идеальном положении для представителей этого знака Зодиака. Отрицательные мысли уйдут прочь и останутся где-то позади. Это хорошо скажется на продуктивности Рыб. Еще это пойдет на пользу тем, кто находится в отношениях либо постоянно пребывает в окружении людей.
Рыбы будут излучать уверенность, которой заразят всех вокруг. Им можно творить добро и не ждать у моря погоды, если захочется с кем-то познакомиться и сблизиться.
Это идеальное время для поиска второй половинки, для деловых знакомств, поиска новой работы. Целеустремленность - вот чего не хватает в такие периоды Рыбам.