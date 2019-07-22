Вакарчук рассказал, что будет с "Океаном Эльзы" после его избрания в Верховную Раду

"Разве вы можете поверить, что я буду искренен, если скажу, что мне больше не интересно заниматься музыкой. Не поверите. И поэтому мне нечего скрывать. "Океан Эльзы" продолжит существовать.

Слава Богу, закон позволяет заниматься творческим видом деятельности, а Бог запрещает мне ею не заниматься", - сказал Вакарчук.

Также он отметил, что члены партии "Голос" готовы занять какие-либо должности в органах власти.

"С первого дня после того, как будут понятны окончательные результаты выборов, имея в виду официальные результаты от ЦИК, мы готовы приступить к разговорам с другими политическими силами, которые декларируют те же принципиальные вопросы, которые декларируем мы. Сейчас преждевременно говорить о каких-либо конкретных конфигурациях. Нужно дождаться окончательных результатов и все предметно обсудить", - сказал Вакарчук.

Отметим, что о планах сотрудничать с Вакарчуком говорят почти все партии Украины, пишет "Медуза".

Владимир Зеленский заявил, что его партия "приглашает к разговору" Вакарчука. Петр Порошенко заявил, что его "Европейская солидарность" считает "Голос" "своим главным партнером" в новом составе Рады.

Кандидат от "Голоса" Ярослав Юрчишин сказал, что партия готова вести переговоры и с "силами Порошенко и Тимошенко", если те, в свою очередь, будут готовы к "разговорам о деолигархизации".

Есть уже и некоторые спекуляции о том, может ли Вакарчук стать премьер-министром Украины. Зеленский на эту темы сказал:

"Мне кажется, что это вопрос именно к Славе, к Вакарчуку, потому что это большая ответственность".

Сам Вакарчук отметил, что к переговорам партия будет готова после объявления официальных результатов выборов.