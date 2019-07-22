Вакарчук рассказал, что будет с "Океаном Эльзы" после его избрания в Верховную Раду

Председатель партии "Голос" Святослав Вакарчук уверяет, что продолжит петь в "Океане Эльзы" и после избрания народным депутатом в Верховную Раду Украины, пишет Корреспондент.net.
"Разве вы можете поверить, что я буду искренен, если скажу, что мне больше не интересно заниматься музыкой. Не поверите. И поэтому мне нечего скрывать. "Океан Эльзы" продолжит существовать.
Слава Богу, закон позволяет заниматься творческим видом деятельности, а Бог запрещает мне ею не заниматься", - сказал Вакарчук.
Также он отметил, что члены партии "Голос" готовы занять какие-либо должности в органах власти.
"С первого дня после того, как будут понятны окончательные результаты выборов, имея в виду официальные результаты от ЦИК, мы готовы приступить к разговорам с другими политическими силами, которые декларируют те же принципиальные вопросы, которые декларируем мы. Сейчас преждевременно говорить о каких-либо конкретных конфигурациях. Нужно дождаться окончательных результатов и все предметно обсудить", - сказал Вакарчук.
Отметим, что о планах сотрудничать с Вакарчуком говорят почти все партии Украины, пишет "Медуза".
Владимир Зеленский заявил, что его партия "приглашает к разговору" Вакарчука. Петр Порошенко заявил, что его "Европейская солидарность" считает "Голос" "своим главным партнером" в новом составе Рады.
Кандидат от "Голоса" Ярослав Юрчишин сказал, что партия готова вести переговоры и с "силами Порошенко и Тимошенко", если те, в свою очередь, будут готовы к "разговорам о деолигархизации".
Есть уже и некоторые спекуляции о том, может ли Вакарчук стать премьер-министром Украины. Зеленский на эту темы сказал:
"Мне кажется, что это вопрос именно к Славе, к Вакарчуку, потому что это большая ответственность".
Сам Вакарчук отметил, что к переговорам партия будет готова после объявления официальных результатов выборов.
По результатам Национального экзитпола, лидирует на выборах партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" с результатом в 44,2% голосов. Кроме того, попадание в парламент обеспечили себе прокремлевская "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4% по разным опросам ), партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,4%) и партия "Голос" (6,5%).