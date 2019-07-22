Лучшая летняя диета для сжигания жиров

Эту диету специалисты назвали "Светофор". По их словам, правильное ее использование и соблюдение всех рекомендаций помогут похудеть буквально за несколько недель.

В основе этого метода избавления от лишних килограммов лежит принцип светофора:

в течение двух недель необходимо употреблять в пищу только красные, желтые и зеленые овощи и фрукты поочередно.

Например, в первый день - исключительно красные продукты: помидоры, красные яблоки, вишню, малину и так далее; во второй - желтые овощи и фрукты: перец, ананасы, бананы, желтые яблоки; в третий день - зеленые: горошек, киви, огурцы, авокадо, кабачки.

При этом диетологи рекомендуют физические нагрузки.

Они утверждают, что, применяя эту диету, можно быстро избавиться от шести килограммов лишнего веса.