Пн, 22.07.2019
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Результаты выборов в Верховную Раду Украины: обработана треть голосов

ФОТО: EPA/Scanpix

Центральная избирательная комиссия Украины в понедельник утром, 22 июля, опубликовала результаты подсчета более 33% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду, пишет Корреспондент.net.

Так, в Верховную Раду проходят партии:

  • "Слуга народа" Владимира Зеленского (42,15% голосов избирателей),
  • Оппозиционная платформа – "За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука – 12,70%,
  • "Евросолидарность" Петра Порошенко – 8,72%,
  • ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко  – 8,17%,
  • "Голос" Святослава Вакарчука – 6,41%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия "Радикальная партия" – 3,96%, "Сила и честь", которая набирает 3,73% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" – 3,22%, и ВО "Свобода" – 2,34%.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 2,19% голосов, Партия "Шария" – 2,23%, "Гражданская позиция" – 1,08%.

На досрочных выборах в Верховную Раду Украины явка составила 49,84%, свидетельствуют данные ЦИК по всем 199 округам.

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