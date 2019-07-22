Результаты выборов в Верховную Раду Украины: обработана треть голосов

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия "Радикальная партия" – 3,96%, "Сила и честь", которая набирает 3,73% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" – 3,22%, и ВО "Свобода" – 2,34%.