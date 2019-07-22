Пн, 22.07.2019
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Результаты выборов в Верховную Раду Украины: обработано 70% голосов

ФОТО: EPA/Scanpix

По состоянию на 16:30 понедельника, 22 июля, Центральная избирательная комиссия Украины обработала 70% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду, пишет Корреспондент.net.

Так, в Верховную Раду проходят партии:

  • "Слуга народа" Владимира Зеленского (42,68% голосов избирателей),
  • Оппозиционная платформа – "За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука – 13,04%,
  • "Евросолидарность" Петра Порошенко – 8,41%,
  • ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко  – 8,03%,
  • "Голос" Святослава Вакарчука – 6,17%.

Остальные партии на данный момент не преодолевают 5% проходной барьер в парламент.

ЦИК ожидает, что оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями начнут поступать 23 июля.

На досрочных выборах в Верховную Раду Украины явка составила 49,84%, свидетельствуют данные ЦИК по всем 199 округам.

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