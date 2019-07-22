Результаты выборов в Верховную Раду Украины: обработано 70% голосов

По состоянию на 16:30 понедельника, 22 июля, Центральная избирательная комиссия Украины обработала 70% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду, пишет Корреспондент.net.
Так, в Верховную Раду проходят партии:
- "Слуга народа" Владимира Зеленского (42,68% голосов избирателей),
- Оппозиционная платформа – "За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука – 13,04%,
- "Евросолидарность" Петра Порошенко – 8,41%,
- ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,03%,
- "Голос" Святослава Вакарчука – 6,17%.
Остальные партии на данный момент не преодолевают 5% проходной барьер в парламент.
ЦИК ожидает, что оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями начнут поступать 23 июля.
На досрочных выборах в Верховную Раду Украины явка составила 49,84%, свидетельствуют данные ЦИК по всем 199 округам.