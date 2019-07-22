Фото: В Вентспилсе за 25 млн евро построен новый концертный зал

Большой концертный зал на 578 зрительских мест и отличной акустикой находится под одной крышей с Вентспилсской музыкальной средней школой.

Также в концертном зале есть малый зал на 160 мест, где планируется проводить концерты джазовой, популярной и экспериментальной музыки.

Также здесь могут проводиться концерты под открытым небом, потому что сцена зала с одной стороны открывается на зеленую лужайку, где можно разместить до 400 стульев.