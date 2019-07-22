Фото: В Вентспилсе за 25 млн евро построен новый концертный зал

Вентспилс присоединился к городам Латвии, где построены современные концертные залы и смогут выступать не только латвийские, но и зарубежные музыканты, со ссылкой на Diena пишет LETA.
Здание построено за 25 млн евро, из них 8,6 млн евро составило финансирование Европейского фонда регионального развития.
Большой концертный зал на 578 зрительских мест и отличной акустикой находится под одной крышей с Вентспилсской музыкальной средней школой.
Его особой гордостью является изготовленный в Германии концертный орган Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co.
Также в концертном зале есть малый зал на 160 мест, где планируется проводить концерты джазовой, популярной и экспериментальной музыки.
Также здесь могут проводиться концерты под открытым небом, потому что сцена зала с одной стороны открывается на зеленую лужайку, где можно разместить до 400 стульев.