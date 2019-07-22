Пн, 22.07.2019
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Фото: В Вентспилсе за 25 млн евро построен новый концертный зал

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Вентспилс присоединился к городам Латвии, где построены современные концертные залы и смогут выступать не только латвийские, но и зарубежные музыканты, со ссылкой на Diena пишет LETA.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Здание построено за 25 млн евро, из них 8,6 млн евро составило финансирование Европейского фонда регионального развития.

Большой концертный зал на 578 зрительских мест и отличной акустикой находится под одной крышей с Вентспилсской музыкальной средней школой.

Его особой гордостью является изготовленный в Германии концертный орган Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Также в концертном зале есть малый зал на 160 мест, где планируется проводить концерты джазовой, популярной и экспериментальной музыки.

Также здесь могут проводиться концерты под открытым небом, потому что сцена зала с одной стороны открывается на зеленую лужайку, где можно разместить до 400 стульев. 

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

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