Пн, 22.07.2019
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Вера Брежнева сразила поклонников сногсшибательным фото в бикини

Вера Брежнева

ФОТО: https://www.instagram.com/ververa/

Популярная исполнительница Вера Брежнева очаровала своих подписчиков в Instagram свежим снимком в купальнике. 

Артистка на фотографии предстала в провокационной позе, чем вызвала шквал восхищения поклонников.  

"Стеснениепропало #градусповышен #янесвятая", - подписала фото Брежнева, ссылаясь на недавнюю песню Филиппа Киркорова. 

 Конечно, Филипп сразу же отреагировал и прокомментировал публикацию звезды: "Тише, тише".

Фолловеры бросились хвалить шикарную фигуру певицы. Кроме того, поклонники отметили, как остроумно Вера отвечает на комментарии хейтеров. Снимок собрал уже 280 тысяч лайков. 

Ранее Брежневу отругали за экстремальное видео с крыши.

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