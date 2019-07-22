Вера Брежнева сразила поклонников сногсшибательным фото в бикини

Популярная исполнительница Вера Брежнева очаровала своих подписчиков в Instagram свежим снимком в купальнике.
Артистка на фотографии предстала в провокационной позе, чем вызвала шквал восхищения поклонников.
"Стеснениепропало #градусповышен #янесвятая", - подписала фото Брежнева, ссылаясь на недавнюю песню Филиппа Киркорова.
Конечно, Филипп сразу же отреагировал и прокомментировал публикацию звезды: "Тише, тише".
Фолловеры бросились хвалить шикарную фигуру певицы. Кроме того, поклонники отметили, как остроумно Вера отвечает на комментарии хейтеров. Снимок собрал уже 280 тысяч лайков.