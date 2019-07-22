Юрмальскую резиденцию президента планируют утеплить. Фасад не ремонтировали с 1971 года

"Пустое и довольно неуютное здание", как назвал Юрмальскую резиденцию президент Латвии Эгил Левитс, ждут большие перемены. Компания, обслуживающая здание, готовит масштабный проект утепления, в субботу, 20 июля, сообщила Panorāma на Латвийском телевидении.
Сообщается, что это не только предаст резиденции новый вид, но и позволит зданию быть более энергоэффективным, наполовину снизив расходы на отопление.
Однако, в течение 4-ех месяцев, пока будет идти ремонт, президенту придется подыскать другое жилье, и этот вопрос пока не решен.
Отмечается, что пока Эгил Левитс заночевал в Юрмальской резиденции лишь единожды.
"Он понимает, что это здание обусловлено определенными потребностями безопасности, а не желанием жить у моря. Никаких особых пожеланий касательно убранства у Эгила Левитса нет", - пояснила помощница президента Айва Розенберга.
Отмечается, что с 1971 года, когда здание было построено, фасад никак не ремонтировался.
"Все решения такие, какими были в то время. В 2016 году мы провели аудит всего портфеля недвижимости, и здание находится на 6-м месте по расходу энергии на один кв.м., это 178 киловатт в час на кв.м.", - рассказал представитель Valsts Nekustamie īpašumi.
В год на отопление сейчас тратят 17 тысяч евро, их надеются уменьшить до 7 тысяч евро в год.
Расходы на строительство составят около 350 тысяч евро, однако только после того, как будет открыт тендер, станет понятно, сколько коммерсантов готовы работать за такую сумму.
"Если проводить параллель с бытовой техникой, то у здания буква F, а мы хотим по меньшей мере B. И снизить наполовину счета за электричество и газ", - отметили в Valsts Nekustamie īpašumi.
Сообщается, что ремонт займет от 4 до 6 месяцев. Из соображений безопасности президенту жить в здании будет запрещено. Вопрос о месте переезда и начале строительства пока открыт.