Пн, 22.07.2019
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Видео: Кейн забил "Ювентусу" нереальный гол с центра поля

Гарри Кейн

ФОТО: Reuters/ScanPix

Лондонский "Тоттенхэм" в Сингапуре провёл товарищеский матч с туринским "Ювентусом" и одержал победу со счётом 3:2. Победный гол "Тоттенхэма" забил нападающий Гарри Кейн, который отправил мяч в ворота соперника с центра поля на третьей добавленной минуте.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела, но после перерыва сначала Гонсало Игуаин сравнял счёт, а затем Криштиану Роналду вывел "Юве" вперёд.

На 65-й минуте Лукас Моура вновь сделал счёт ничейным, а на третьей добавленной минуте Гарри Кейн провёл чудо-гол и принёс победу лондонцам.

"Еще в первом тайме, сидя на скамейке, я заметил, что Буффон часто выходит далеко из ворот. И кричал Сонни: бей, бей! Щенсны играл так же авантюрно. Потому, когда я получил мяч, сразу понял: надо бить. Ну, и ударил… Получилось круто! Один из лучших голов в моей карьере, без вопросов", - сказал Кейн после матча.

24 июля "Ювентус" сыграет с миланским "Интером", а "Тоттенхэм" на следующий день встретится с "Манчестер Юнайтед".

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