Видео: Кейн забил "Ювентусу" нереальный гол с центра поля

Лондонский "Тоттенхэм" в Сингапуре провёл товарищеский матч с туринским "Ювентусом" и одержал победу со счётом 3:2. Победный гол "Тоттенхэма" забил нападающий Гарри Кейн, который отправил мяч в ворота соперника с центра поля на третьей добавленной минуте.
Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела, но после перерыва сначала Гонсало Игуаин сравнял счёт, а затем Криштиану Роналду вывел "Юве" вперёд.
На 65-й минуте Лукас Моура вновь сделал счёт ничейным, а на третьей добавленной минуте Гарри Кейн провёл чудо-гол и принёс победу лондонцам.
Good to be back 😉⚽ #COYS pic.twitter.com/0IyYufatit— Harry Kane (@HKane) July 21, 2019
"Еще в первом тайме, сидя на скамейке, я заметил, что Буффон часто выходит далеко из ворот. И кричал Сонни: бей, бей! Щенсны играл так же авантюрно. Потому, когда я получил мяч, сразу понял: надо бить. Ну, и ударил… Получилось круто! Один из лучших голов в моей карьере, без вопросов", - сказал Кейн после матча.
24 июля "Ювентус" сыграет с миланским "Интером", а "Тоттенхэм" на следующий день встретится с "Манчестер Юнайтед".