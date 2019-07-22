Видео: Кейн забил "Ювентусу" нереальный гол с центра поля

Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела, но после перерыва сначала Гонсало Игуаин сравнял счёт, а затем Криштиану Роналду вывел "Юве" вперёд.

"Еще в первом тайме, сидя на скамейке, я заметил, что Буффон часто выходит далеко из ворот. И кричал Сонни: бей, бей! Щенсны играл так же авантюрно. Потому, когда я получил мяч, сразу понял: надо бить. Ну, и ударил… Получилось круто! Один из лучших голов в моей карьере, без вопросов", - сказал Кейн после матча.