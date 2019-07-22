Латвийские школьники привезли три медали с международной олимпиады по биологии

Латвийские школьники завоевали три медали на международной олимпиаде по биологии, проходившей с 14 по 21 июля в венгерском городе Сегед, сообщили агентству LETA в Госцентре содержания образования.
Латвию на этой олимпиаде представляли ученик 11 класса Агенскалнской государственной гимназии Томс Экманис, выпускница Рижской государственной 1-й гимназии Анитра Зиле, ученик 11 класса Мартиньш Давис Апситис и выпускник Вентспилсской первой гимназии Леон Алитис.
За медали боролись 285 школьников из 72 стран. Экманис, Зиле и Апситис получили бронзовые медали, а Алитис - поощрительную грамоту.
В течение недели участники олимпиады показывали свои знания в биологии, проводя лабораторные работы и решая теоретические задачи.
Международная олимпиада по биологии проходит с 1990 года, участие в ней принимают победители национальных олимпиад по биологии в своих странах.
Латвия участвует в этих соревнованиях с 1995 года, а в 2002 году сама олимпиада проходила в Латвии.