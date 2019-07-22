В Бразилии полиции обнаружила и закрыла производство поддельных Ferrari и Lamborghini

Во время рейда, который полиция реализовала 15 июня, стражи порядка обнаружили в гараже восемь поддельных машин. Как видно на фото, некоторые из них уже были готовы к передаче клиентам, тогда как другие находились в процессе изготовления. Кроме машин полиции конфисковала и инструменты, запчасти, сиденья и эмблемы брендов.

Стоит отметить, что эти машины были ничем иным, как просто копиями, внешне похожими на оригиналы - под внешней оболочкой у них скрывается обычная техника и двигатели от таких машин, как Mitsubishi Eclipse или Chevrolet Omega. Однако были и машины, для которых предусмотрено более серьезное "сердце", к примеру, 3,6 литровый двигатель V6 мощностью 311 лошадиных сил от Cadillac CTS. Это, конечно, достаточно много, но все-таки значительно меньше, чем двигатели Ferrari и Lamborghini (490-640 лошадиных сил).

ФОТО: Polícia Civil de Santa Catarina

Готовые машины торговцы продавали в соцсетях, прося куда меньше денег, чем производители. Так, согласно информации следователей, поддельные суперкары продавали по 180 000 - 250 000 реалов (43 000 - 60 000 евро). Для сравнения, новый Lamborghini Huracan стоит минимум 219 000 евро.

В связи с подделкой автомобилей полиция задержала 53-летнего мужчину и его 29-летнего сына.