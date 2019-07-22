В Эстонии в ходе спецоперации задержана группа воров из Латвии

На основании собранной эстонской и латвийской полицией оперативной информации в Вильяндимаа для воров была устроена засада с участием сил быстрого реагирования, сообщил в понедельник Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

"На ведущих в Латвию дорогах разместились полицейские патрули, в готовности находились и служебные собаки", - сообщил глава Вильяндиского отделения полиции Маргус Сасс, по словам которого, в операции участвовали десятки патрулей.

Находившиеся в засаде полицейские внимательно следили за группой воров, которые около трех часов ночи начали вывозить на садовой тележке различные предметы из подсобных зданий в Каркси-Нуйа. Полиция рассчитывала взять злоумышленников с поличным, но в план операции пришлось внести изменения, когда в ситуацию неожиданно вмешались местные жители, пишет Rus.Postimees.

После этого воры бросили украденное и попытались скрыться на автомобиле "Mazda". В одном месте им удалось объехать блокировавший дорогу полицейский автобус, а полицейский в этот момент выстрелил по шинам "Mazda".

К этому моменту пытавшийся скрыться автомобиль начали окружать патрульные машины полиции, одному из которых удалось вытеснить "Mazda" с дороги и вынудить его остановиться.

Полиция задержала находившихся в автомобиле трех молодых людей в возрасте 15, 16 и 19 лет. Все они имеют гражданство Латвии. Задержанные подозреваются в совершении серии краж со взломом в Вильяндиском уезде на протяжении последних месяцев.