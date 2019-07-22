KNAB провело обыски на предприятии Igate; допрошены сотрудники

Представитель Ceļu būvniecības sabiedrība Igate и предприятия Igate Būve Янис Снудиньш проинформировал, что коллективу предприятия до сих пор неизвестно, сколько и каких работников были допрошены, так как вовлеченные в процесс выполняют требования закона о неразглашении информации.

Об обысках на предприятии коллективу на прошлой неделе известно не было, так как они были проведены вне рабочего времени и даже ночью.

Созданная KNAB публичность стала для предприятием сюрпризом с совершенно неожиданной информацией.

Владелец строительной фирмы Мадарис Раджелис не признается во взяточничестве и надеется, что в ходе следствия действительно обнаружатся и выяснятся факты, а не только подозрения. "Для этого все сотрудничают со следственным учреждением, уважая его обязанности и задачи", - указал Студиньш, не прокомментировав, применен ли к Раджелису статус подозреваемого.

Напомним, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по подозрению в принятии взятки у владельца строительной фирмы Мадарса Раджелиса задержало председателя закупочной комиссии Добельского самоуправления Лайлу Шерейко.

15 июля KNAB начал уголовный процесс о том, что предположительно Шерейко в период с января по июль 2019 года принимала взятки от ООО Ceļu būvniecības sabiedrība Igate за поддержку в процедурах закупки, а также занималась легализацией незаконно нажитых средств.

Имеющиеся в распоряжении KNAB аудиозаписи, документы и предметы дают основание допустить, что Шерейко принимала от Ceļu būvniecības sabiedrība Igate различные материальные блага.

Речь идет о подарочных картах торгового центра "Rīga Plaza на сумму не менее 2000 евро. Также есть подозрения, что на этой неделе в Елгаве Шерейко приняла от члена правления Ceļu būvniecības sabiedrība Igate и Igate Būve Раджелиса взятку в размере 2500 евро, чтобы помочь предприятиям в закупках.

Шерейко подозревается также в легализации незаконно нажитых средств, так как при поддержке своих родственниц обратила подарочные карты Rīga Plaza в одежду, парфюмерию и др.

Шерейко признала подозреваемой по двум статьям - взяточничество и легализация незаконно нажитых средств.

Задержаны и признаны подозреваемыми четыре человека. Все они на данный момент освобождены из изолятора временного содержания. Применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - запрет на выезд из страны, запрет встречаться с определенными лицами, а к должностному лицу - запрет на определенный род деятельности.