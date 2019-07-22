Фото: Бриедис, Верпаковскис, Пабрикс и Маркус Рива приняли участие в шахматном турнире

Всего эта серия Гран-при состоит из четырех турниров: в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. Каждый раз на церемонию первого хода приглашаются выдающиеся личности, которые делают первый ход на шахматной доске, а затем передают игру в руки шахматистов. Один из наиболее ярких гостей, который совершил первый ход на одной из игр в Лондоне - голливудский актер Вуди Харрельсон. В Латвии в это число вошли - Майрис Бриедис, Маркус Рива, Марис Верпаковскис, Артис Пабрикс и другие.

"Шахматы - это королевская игра. Играя в неё, должно быть терпение и дальновидность. Ты должен думать на несколько шагов вперед, анализировать соперника, его поведение и ходы. На сборах мы играем в шахматы, потому что бокс - это не только физическая подготовка, но и гибкость ума, умение вовремя отреагировать. Нужно не только тренироваться в зале, но и развиваться интеллектуально, одно без другого невозможно. Очень здорово, что Риге выпала честь принимать у себя такое масштабное спортивное мероприятие. Хочется надеяться, что это поспособствует популяризации спорта в целом", - сказал Бриедис.