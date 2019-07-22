Пн, 22.07.2019
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"Оценил положительно": президента ознакомили с планами airBaltic

Эгил Левитс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Председатель национальной авиакомпании "airBaltic" Мартин Гаусс в понедельник провел для президента Латвии Эгила Левитса презентацию экономических показателей предприятия и рассказал о планах на будущее.

Сегодня Гаусс встретился с Левитсом, чтобы ознакомить его с ситуацией на предприятии, рассказать о проделанной и запланированной работе, а также указать на экономическое значение "airBaltic" для Латвии.

По словам Гаусса, Левитс положительно оценил полученную информацию.

Как сообщалось ранее, прибыль "airBaltic" в прошлом году выросла на 46%, достигнув 5,4 млн евро, а доходы компании увеличились на 18% - до 408,7 млн евро.

Латвийскому государству принадлежит 80,05% акций "airBaltic", а принадлежащей датскому предпринимателю Ларсу Тусэну компании "Aircraft Leasing 1" - около 20% акций.

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