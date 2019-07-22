"Оценил положительно": президента ознакомили с планами airBaltic

Председатель национальной авиакомпании "airBaltic" Мартин Гаусс в понедельник провел для президента Латвии Эгила Левитса презентацию экономических показателей предприятия и рассказал о планах на будущее.
Сегодня Гаусс встретился с Левитсом, чтобы ознакомить его с ситуацией на предприятии, рассказать о проделанной и запланированной работе, а также указать на экономическое значение "airBaltic" для Латвии.
По словам Гаусса, Левитс положительно оценил полученную информацию.
Как сообщалось ранее, прибыль "airBaltic" в прошлом году выросла на 46%, достигнув 5,4 млн евро, а доходы компании увеличились на 18% - до 408,7 млн евро.
Латвийскому государству принадлежит 80,05% акций "airBaltic", а принадлежащей датскому предпринимателю Ларсу Тусэну компании "Aircraft Leasing 1" - около 20% акций.