В результате воздушных налетов в Сирии погибли 43 человека

35 мирных жителей и два неидентифицированных лица погибли в результате воздушного налет на рынке овощей и в его округе в Мааррат-эн-Нуумане, провинция Идлиб, а еще шесть человек были убиты в результате воздушного налета Сирийской армии в соседнем городе, сообщает агентство LETA.