Пн, 22.07.2019
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В результате воздушных налетов в Сирии погибли 43 человека

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Сирия. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В результате воздушных налетов на северо-западе Сирии в понедельник погибли 43 человека, сообщила базируемая в Великобритании организация сирийских активистов "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR).

35 мирных жителей и два неидентифицированных лица погибли в результате воздушного налет на рынке овощей и в его округе в Мааррат-эн-Нуумане, провинция Идлиб, а еще шесть человек были убиты в результате воздушного налета Сирийской армии в соседнем городе, сообщает агентство LETA.

Пострадали более 100 человек, сообщает SOHR.

Всего в сирийской войне с 2011 года погибли более 370 тысяч гражданских лиц, миллионы людей были вынуждены покинуть дома, чтобы отправиться в другие районы страны или за границу. Война началась, когда правительство пыталось остановить направленные против него протесты.

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