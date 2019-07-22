В результате воздушных налетов в Сирии погибли 43 человека

В результате воздушных налетов на северо-западе Сирии в понедельник погибли 43 человека, сообщила базируемая в Великобритании организация сирийских активистов "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR).
35 мирных жителей и два неидентифицированных лица погибли в результате воздушного налет на рынке овощей и в его округе в Мааррат-эн-Нуумане, провинция Идлиб, а еще шесть человек были убиты в результате воздушного налета Сирийской армии в соседнем городе, сообщает агентство LETA.
Пострадали более 100 человек, сообщает SOHR.
Всего в сирийской войне с 2011 года погибли более 370 тысяч гражданских лиц, миллионы людей были вынуждены покинуть дома, чтобы отправиться в другие районы страны или за границу. Война началась, когда правительство пыталось остановить направленные против него протесты.