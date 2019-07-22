С момента пожара в Валдгале прошел уже год: как там сейчас?

Вечером 17 июля 2018 года в Лиелсалас Валдгалской волости Талсинского края начался лесной пожар повышенной опасности на торфяном болоте, принадлежащем предприятию Pindstrup Latvia. Подсчитано, что пожар охватил 1500 гектаров, а причиненный ущерб составляет порядка полутора миллиона евро.

Видео: Пожар в Валдгалской волости

"У нас сгорели два трактора, водяная цистерна и готовая продукция - примерно 80 000 кубометров. Это молотый и кусковой торф вместе", - рассказал заместитель руководителя Лиелсалского структурного подразделения компании Pindstrup Latvia Данек Берзиньш.

В местах, где огонь прошел слишком быстро, разрушения меньше и уже появилась зеленая трава, но в отдельных местах картина выглядит значительно чернее.

Галерея: Борьба с пожаром в волости Валдгалес

"Этой осенью мы сможем увидеть результат. То, что еще за лето высохнет, то высохнет, а что выживет, и в дальнейшем должно быть зеленым. Если у ствола по кругу обгорает вся корневая система по периметру, и пламя это высотой в полтора метра, то научные исследования показывают, что способность к росту у дерева пропала. То, что оно высохнет - лишь вопрос времени", - пояснил начальник управления северокурземского лесного хозяйства Latvijas Valsts meži Андрис Вернерс.

Последние тлеющие места в лесу приходилось тушить даже в октябре. Latvijas Valsts meži уже начали работы по приведению в порядок, чтобы территории не были опасными ни для людей, ни для спасателей в будущем. "Бомба с временным зарядом - она может сработать в любой момент. Поэтому нужно смотреть, куда идешь, что делаешь, и я призываю не искать здесь счастья, а также грибов и ягод, так как в этом году их здесь нет", - указал Вернерс.