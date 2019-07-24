УЗИ во время беременности: правда и мифы о ее необходимости

Руководителеь Центра здоровья женщин Aura, сертифицированная акушерка Эдите Домашева разъясняет роль ультрасонографии во время беременности.

Акушерка Эдите Домашева отмечает, что вопрос "Когда я рожу?" приходится слышать очень часто - и в самом начале беременности, и еще чаще - на ее последних сроках. Тем не менее это миф, что с помощью УЗИ можно узнать точный день родов.

Во время этой процедуры можно определить 40-недельный срок беременности, но роды могут произойти с 22-й по 42-ю неделю.

40 недель беременности делятся на три триместра, и в каждый из них ультрасонография имеет разное значение.

В первые недели можно выявить, развивается ли беременность в матке, каков ее срок, одноплодная она или многоплодная (близнецы, тройняшки), а также развивается ли в соответствии со сроками.

В первый триместр скрининг проводят на 11-13-й (+6) неделе беременности, когда ультрасонография и анализ крови имеют огромное значение для диагностики врожденных патологий плода.

Во втором триместре скрининг на 20-22-й неделе делается ультрасонографическим методом, чтобы повторно уточнить различные анатомические структуры плода. В этот раз на УЗИ

врач пересчитает пальчики, изучит структуру мозга, осмотрит, как выглядит и функционирует сердце. А еще уже можно уточнить, кто родится - мальчик или девочка.

В третьем триместре ультрасонографию делают, если есть необходимость, о которой информировал ведущий беременность персонал. На этом сроке

малыша измеряют, выясняют примерный вес, смотрят на его движения, мышечный тонус, определяют количество околоплодных вод, оценивают дыхательные движения.

Если на 36-37-й неделе беременности малыш находится в тазовом предлежании, роженице, если это возможно, могут предложить наружный поворот плода, когда через переднюю брюшную стенку под контролем УЗИ малыша разворачивают головкой вниз.

Один из наиболее распространенных вопросов будущих мам - развивается ли ребенок в соответствии со сроком беременности? Поэтому

очень важно, чтобы у мамы был в порядке материнский паспорт - со вклеенными в него протоколами ультрасонографии со скринингов в первый и второй триместры,

чтобы врач, проводящий ультрасонографическое исследование, в случае необходимости мог сравнить данные.

В наши дни ультрасонография играет важную роль в ведении беременности, так как с помощью этого метода можно своевременно определить ее сроки и возможные осложнения. Она также создает первую эмоциональную связь между будущими родителями и ребенком.

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