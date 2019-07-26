Проблема сезона: как избавиться от сухости кожи на пятках?
Здоровые и красивые стопы - залог летнего хорошего самочувствия и комфорта. Но в период ношения открытой обуви могут обостриться различные проблемы кожи стоп, особенно проблема сухой и затвердевшей кожи на пятках. Как ухаживать за кожей стоп летом и как уберечь ее от мозолей, грибка и трещин на пятках?
Свои советы дают дерматолог Медицинского центра ARS Игорь Лукьянов и консультант по красоте Наталия Гаврильченко.
Сухие пятки
Дерматолог Игорь Лукьянов разъясняет, что природа создала на пятках более толстую и прочную кожу, чтобы защитить их от трения и давления. Ухоженные стопы - одна из предпосылок хорошего самочувствия, позволяющая нам летом свободно носить открытую обувь.
Хорошим способом смягчения и ухода за сухой кожей пяток и стоп станут ванночки для ног и использование крема с urea (мочевиной).
- Ванночки делают в теплой воде температурой 37-37,5 град., добавляя в нее питьевую соду (1 чайная ложка соды на 1 литр воды).
Кремы с urea ускоряют отшелушивание кожи и предотвращают появление трещин и царапин. Многие косметические линии предлагают лечебные средства для стоп, в которых содержится 10% urea - они приводят в порядок сухую кожу стоп и оказывают хорошее профилактическое действие.
Консультант по красоте Наталия Гаврильченко также подтверждает, что летом кожа наших стоп становится более сухой, поэтому ей необходим дополнительный уход. Особое внимание нужно уделить увлажнению кожи и ежевечерне после душа пользоваться кремом для стоп. В свою очередь,
один раз в две недели рекомендуется использовать для отшелушивания отмершей кожи подходящий, среднеабразивный скраб для стоп.
Нельзя тереть!
Хотя иногда и кажется, что самый быстрый способ избавиться от загрубевшей кожи на пятках - соскоблить ее, дерматолог подчеркивает, что утолщенную кожу на пятках нельзя скоблить пемзой, специальными пилками или острыми инструментами!
Это будет только стимулировать защитную реакцию, и толстая кожа нарастет гораздо быстрее и станет в два раза толще, чем раньше.
Механическое трение может травмировать кожу, кроме того, оно повышает риск распространения инфекций и грибковых заболеваний.
- Для борьбы с затвердением и трещинами кожи на пятках рекомендуется крем с 30% urea. Им нужно пользоваться в течение двух недель, а затем для ежедневного ухода за стопами перейти на крем с 10% urea.
Крем, в котором содержится 1 % urea, подходит и для ухода за сухой шелушащейся кожей. Он поможет удержать влагу и обеспечит коже гладкость и эластичность. Также можно пользоваться кремами, предназначенными для гиперкератозных стоп (генетически обусловленная особенность, при которой роговой слой кожи нарастает активнее, чем отшелушивается) и содержащими салициловую кислоту, которая отшелушивает отмершие клетки.
Наталия Гаврильченко тоже подчеркивает, что в борьбе с сухими и потрескавшимися пятками главное - регулярный и соответствующий уход за кожей стоп. Если все-таки не удается справиться с этой проблемой при помощи увлажняющих кремов, то
для смягчения и отшелушивания затвердевшего слоя кожи можно использовать носочки, пропитанные фруктовыми кислотами.
Также в таких случаях может помочь крем для стоп с более высоким содержанием urea. В аптеках продаются средства, в которых содержание urea достигает 50% - для максимально нежной кожи. Но в случае любой затянувшейся кожной проблемы необходимо проконсультироваться со специалистом - врачом или фармацевтом.
Специалист подчеркивает, что часто мы сами причиняем вред своим стопам.
Одна из распространенных ошибок - чрезмерно "отшлифованная" кожа, а также неправильное использование средств микродермабразии.
- Пользоваться бритвой, делая педикюр в домашних условиях, категорически запрещается! Эта процедура очень травматична, а период выздоровления очень долог!
Берегите свои стопы!
Летом нельзя забывать и о таких проблемах стоп, как грибок и бородавки, а также в этот период мы, к сожалению, чаще сталкиваемся с мозолями и натертостями. Дерматолог рекомендует:
чтобы избежать риска заразиться грибком или бородавками, желательно не ходить босиком в общественных местах - лучше надеть легкие сандалии или пляжные тапочки.
Для профилактики можно использовать противогрибковые препараты в форме аэрозоля.
- Грибкам не нравится кислая среда, поэтому каждое утро после душа смачивайте стопы разбавленным яблочным уксусом или лимонным соком. То же самое рекомендуется делать перед и после посещения бани.
В свою очередь, для того чтобы уберечь стопы от мозолей и натертостей, специалист по красоте рекомендует пользоваться специальными карандашами от натертостей, которые помогают избежать их появления.
Если же мозоль уже образовался, то существуют специальные силиконовые пластыри, уменьшающие боль и защищающие натертое место.
Когда необходим особо бережный уход за стопами?
- Если вы страдаете сахарным диабетом.
- Во время беременности и кормления ребенка грудью.
- Если у вас сухая кожа.
- Если у вас есть грибковое заболевание стоп или псориаз.
Заботьтесь о здоровье своих стоп, а если возникают вопросы, то не стесняйтесь обращаться за советом к специалисту!
Материал подготовлен в сотрудничестве с BENU Aptieka.