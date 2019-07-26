Проблема сезона: как избавиться от сухости кожи на пятках?

Свои советы дают дерматолог Медицинского центра ARS Игорь Лукьянов и консультант по красоте Наталия Гаврильченко.

Сухие пятки

Дерматолог Игорь Лукьянов разъясняет, что природа создала на пятках более толстую и прочную кожу, чтобы защитить их от трения и давления. Ухоженные стопы - одна из предпосылок хорошего самочувствия, позволяющая нам летом свободно носить открытую обувь.

Хорошим способом смягчения и ухода за сухой кожей пяток и стоп станут ванночки для ног и использование крема с urea (мочевиной).

Ванночки делают в теплой воде температурой 37-37,5 град., добавляя в нее питьевую соду (1 чайная ложка соды на 1 литр воды).

Кремы с urea ускоряют отшелушивание кожи и предотвращают появление трещин и царапин. Многие косметические линии предлагают лечебные средства для стоп, в которых содержится 10% urea - они приводят в порядок сухую кожу стоп и оказывают хорошее профилактическое действие.

Консультант по красоте Наталия Гаврильченко также подтверждает, что летом кожа наших стоп становится более сухой, поэтому ей необходим дополнительный уход. Особое внимание нужно уделить увлажнению кожи и ежевечерне после душа пользоваться кремом для стоп. В свою очередь,

один раз в две недели рекомендуется использовать для отшелушивания отмершей кожи подходящий, среднеабразивный скраб для стоп.

Нельзя тереть!

Хотя иногда и кажется, что самый быстрый способ избавиться от загрубевшей кожи на пятках - соскоблить ее, дерматолог подчеркивает, что утолщенную кожу на пятках нельзя скоблить пемзой, специальными пилками или острыми инструментами!

Это будет только стимулировать защитную реакцию, и толстая кожа нарастет гораздо быстрее и станет в два раза толще, чем раньше.

Механическое трение может травмировать кожу, кроме того, оно повышает риск распространения инфекций и грибковых заболеваний.

Для борьбы с затвердением и трещинами кожи на пятках рекомендуется крем с 30% urea. Им нужно пользоваться в течение двух недель, а затем для ежедневного ухода за стопами перейти на крем с 10% urea.

Крем, в котором содержится 1 % urea, подходит и для ухода за сухой шелушащейся кожей. Он поможет удержать влагу и обеспечит коже гладкость и эластичность. Также можно пользоваться кремами, предназначенными для гиперкератозных стоп (генетически обусловленная особенность, при которой роговой слой кожи нарастает активнее, чем отшелушивается) и содержащими салициловую кислоту, которая отшелушивает отмершие клетки.

Наталия Гаврильченко тоже подчеркивает, что в борьбе с сухими и потрескавшимися пятками главное - регулярный и соответствующий уход за кожей стоп. Если все-таки не удается справиться с этой проблемой при помощи увлажняющих кремов, то

для смягчения и отшелушивания затвердевшего слоя кожи можно использовать носочки, пропитанные фруктовыми кислотами.