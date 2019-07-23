"Мисс Москва" подтвердила развод с отрекшимся ради нее от престола королем Малайзии

Уже восемь месяцев личная жизнь российской экс-модели Оксаны Воеводиной активно обсуждается как в российских, так и в зарубежных СМИ.

Поначалу королева красоты нежно и эмоционально рассказывала о своих счастливых семейных буднях и чувствах к мужу,

однако на днях появилась информация о расставании пары - кстати, уже не первая после их свадьбы.

Адвокаты Воеводиной отрицали факт развода, но теперь она сама решила честно обо всем рассказать своим подписчикам.

В комментариях к посту в Instagram Оксана отметила, что сейчас находится в России, поблагодарила всех, кто поддержал ее в непростой период, и пообещала в дальнейшем рассказывать о новом этапе в своей жизни.

"Пишу и не могу сдержать слез. В этом нет необходимости, так как это слезы счастья и благодарности! До сих пор не верю, что получила от вас столько добрых и теплых писем. От людей со всего мира! И, конечно, я хочу сказать всем жителям Малайзии: у вас огромные сердца, ведь вы приняли и поддержали меня. Я очень горжусь тем, что в венах моего сына течет малайзийская кровь", - поделилась эмоциями молодая мама.

При этом о причинах расставания с мужем Воеводина предпочла умолчать, как не стала распространяться и о деталях бракоразводного процесса.

Напомним, ранее стало известно, что 22 июня супруги подали документы на развод в один из судов Сингапура, а 1 июля процедура оформления была завершена. Причина расторжения брака не разглашается.

Согласно документам, просочившимся в Сеть, пара развелась по строжайшим правилам ислама: 49-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина не смогут вновь пожениться.

Оксана заявила, что не станет менять религию и останется мусульманкой, и побещала воспитывать сына с опорой на законы ислама.

"Я не раз сталкивалась с клеветой, злобой и ненавистью в свой адрес. Но вы убедили меня в том, что в мире осталось еще много добра. Чувствую поддержку, а это очень важно. Мой директ просто взорван, я буду продолжать делиться с вами всеми событиями, происходящими в моей жизни, и вести открытый, честный диалог", - подчеркнула бывшая модель.