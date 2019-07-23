"Мисс Москва" подтвердила развод с отрекшимся ради нее от престола королем Малайзии
26-летняя обладательница титула "Мисс Москва 2015" Оксана Воеводина подтвердила появившуюся недавно в СМИ информацию о разводе с 49-летним бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, который именно ради нее отрекся от престола. При этом причину расставания с супругом она не назвала.
Уже восемь месяцев личная жизнь российской экс-модели Оксаны Воеводиной активно обсуждается как в российских, так и в зарубежных СМИ.
Поначалу королева красоты нежно и эмоционально рассказывала о своих счастливых семейных буднях и чувствах к мужу,
однако на днях появилась информация о расставании пары - кстати, уже не первая после их свадьбы.
Our wedding celebration in Moscow. I want to say thank you to the people who shared this happy moment with us and were together with us that evening! It was wonderful and beautiful wedding... Наше свадебное торжество в Москве. Отдельно хочу поблагодарить людей, которые разделили с нами это радостное событие и были с нами в этот вечер! Это было очень красиво и празднично...
Адвокаты Воеводиной отрицали факт развода, но теперь она сама решила честно обо всем рассказать своим подписчикам.
В комментариях к посту в Instagram Оксана отметила, что сейчас находится в России, поблагодарила всех, кто поддержал ее в непростой период, и пообещала в дальнейшем рассказывать о новом этапе в своей жизни.
- "Пишу и не могу сдержать слез. В этом нет необходимости, так как это слезы счастья и благодарности! До сих пор не верю, что получила от вас столько добрых и теплых писем. От людей со всего мира! И, конечно, я хочу сказать всем жителям Малайзии: у вас огромные сердца, ведь вы приняли и поддержали меня. Я очень горжусь тем, что в венах моего сына течет малайзийская кровь", - поделилась эмоциями молодая мама.
При этом о причинах расставания с мужем Воеводина предпочла умолчать, как не стала распространяться и о деталях бракоразводного процесса.
Напомним, ранее стало известно, что 22 июня супруги подали документы на развод в один из судов Сингапура, а 1 июля процедура оформления была завершена. Причина расторжения брака не разглашается.
Согласно документам, просочившимся в Сеть, пара развелась по строжайшим правилам ислама: 49-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина не смогут вновь пожениться.
Оксана заявила, что не станет менять религию и останется мусульманкой, и побещала воспитывать сына с опорой на законы ислама.
- "Я не раз сталкивалась с клеветой, злобой и ненавистью в свой адрес. Но вы убедили меня в том, что в мире осталось еще много добра. Чувствую поддержку, а это очень важно. Мой директ просто взорван, я буду продолжать делиться с вами всеми событиями, происходящими в моей жизни, и вести открытый, честный диалог", - подчеркнула бывшая модель.
Пока не известно, на каких условиях Оксана рассталась с супругом и с кем теперь будет жить их двухмесячный сын. При этом преданные поклонники королевы красоты до сих пор уверены в том, что слухи о разводе не соответствуют действительности и вскоре она вернется в Малайзию.