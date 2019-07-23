"Перед смертью он спас детей": свидетели рассказали о смертельном наезде на пешехода в Золитуде

На стоянке у супермаркета легковой автомобиль насмерть сбил пешехода и врезался в сарай. Обстоятельства этого трагического события уже расследует полиция.

В воскресенье днем, когда жители Золитуде наслаждались солнечным выходным, на стоянке у супермаркета Rimi в Иманте разворачивались ужасные события. В то время, как территория была переполнена автомобилями, хватало и пешеходов, в том числе и детей на тротуарах, на стоянке появилась легковушка Mazda, которая с визгом шин и на необоснованно большой скорости неслась вперед.

Через пару десятков метров автомобиль врезался в обочину, снес декоративный бетонный цветочный горшок и сбил 59-летнего мужчину, который в тот момент вместе с женой шел в торговый центр. Женщина, избегая столкновения, прыгнула в сторону, но ее супруг попал под колеса автомобиля. После столкновения с пешеходом Mazda продолжила движение, протаранила скамейку и остановилась лишь тогда, когда врезалась в частный сарай.

"Какая-то женщина. Не знаю, под чем она была - под наркотиками или алкоголем. Подумайте логически, как вообще можно быть готовым к тому, что машина проедет через этот высокий забор... И невинный человек погиб на месте. Его жена все-таки осталась жива. Но мужчина умер моментально, положили в пластиковый мешок. Такого ужаса никогда не видели", - рассказала свидетельница произошедшего Марика.

Продавщицы, которые торгуют за стойкой овощами и фруктами, хорошо видели начало этого трагического события и даже водителя Mazda. По словам продавщиц, мужчина перед тем, как попасть под колеса машины, успел спасти жизнь нескольких подростков.

"Они выехали из-за поворота уже с воем. Чуть не сбили мужчину через улицу. И после этого по прямой в сторону дома. Дети там шли. Тот, кто умер, он спас этих детей. Он их толкнул. Начали вызывать скорую помощь, она долго не ехала. Ни "скорая", никто. Каких минут 50 ждали. Там только жена сидела и истерично кричала. Она взяла палку. Та, что сидела за рулем, в машине были три женщины, как я понимаю, она вошли в сарай, а та побежала, чтобы бить ее. Люди ее остановили, если бы не удержали, может и еще что-то произошло бы", - рассказала свидетельница произошедшего Ирена.

Когда люди успокоили жену погибшего, 76-летняя водитель Mazda вернулась в свою машину и дождалась полицейского экипажа. Ни ей, ни пассажирам автомобиля помощь медиков не потребовалась.