Поклонников Prāta vētra не напугали ни пробки, ни переполненные гостиницы, ни высокие цены

"Skārda bungu tūres" концерт был распродан за несколько недель до самого мероприятия. В социальных сетях люди отчаянно пытались купить билеты у тех, кто желал их продать. Представители группы сообщили, что всего было продано 28 тысяч билетов. Но те, кто не купил билеты, остался слушать за забором на территории парка.

Разогревали музыкантов Айя Андреева и группа "Mazais princis."

Последний раз группа Prāta vētra выступала в Лиепае три года назад. Тогда город не был готов к такому наплыву людей. Кафе не могли обеспечить людей едой, а магазины и рестораны не ожидали такого наплыва посетителей.

На этот раз, все выглядело совсем не так: большинство кафе и ресторанов продлили свой рабочий день, чтобы покормить людей после концерта. Цены, конечно, были выше, чем обычно.

В Лиепае ощущалось основательное волнение. И это не мудрено, с таким-то грандиозным концертом! Гостиницы и апартаменты были распроданы за несколько недель до мероприятия, а жители города за внушительные суммы предлагали в аренду свои квартиры.

Посетители, которые приехали в пятницу вечером. не ощутили того, что творилось на дороге в Лиепаю в субботу. Пробки образовывались уже у Гробини, где скорость передвижения была 30 км/ч. Путь, который обычно занимал три часа, потребовал значительно больше времени.