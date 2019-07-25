Сегодня, 25 июля, в Латвии открывается первый официальный символ паломнического Пути Сантьяго. Знаковое событие. Большое. Возможно, очень важное. По такому поводу мы решили разобраться, а что такое Путь Сантьяго? Касается ли он только верующих? Кто и зачем проходит этот путь? Представляем рассказ девушки, которая нашла в этом пути свои ответы. Дважды. И готова это повторить вновь и вновь!