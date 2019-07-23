В России сгорел детский палаточный лагерь

В ночь на 23 июля в Солнечном районе Хабаровского края России произошел пожар в детском палаточном лагере на базе туристического горнолыжного комплекса "Холдоми". Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров, в огне сгорели 20 из 26 палаток, пишет "Медуза".
На момент пожара в лагере находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет.
В результате возгорания погибла 11-летняя девочка, еще девять человек пострадали, четверо из них эвакуированы. Три ребенка с сильными ожогами находятся в коме.
Состояние другого оценивается как удовлетворительное, у него отравление угарным газом.
Еще пятерым взрослым оказана медицинская помощь на месте
Причиной пожара мог стать неисправный обогреватель в одной из палаток, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. "Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются", — сказал собеседник агентства.
Персонал лагеря поздно вызвал пожарных, пытаясь потушить возгорание самостоятельно.
По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, палаточный лагерь был частным и работал незаконно, проверяющие комиссии не давали разрешения на его открытие.
Галерея: Пожар в российском детском палаточном лагере