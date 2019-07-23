В России сгорел детский палаточный лагерь

На момент пожара в лагере находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет.

В результате возгорания погибла 11-летняя девочка, еще девять человек пострадали, четверо из них эвакуированы. Три ребенка с сильными ожогами находятся в коме.

Состояние другого оценивается как удовлетворительное, у него отравление угарным газом.

Еще пятерым взрослым оказана медицинская помощь на месте

Причиной пожара мог стать неисправный обогреватель в одной из палаток, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. "Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются", — сказал собеседник агентства.

ФОТО: TASS/Scanpix

Персонал лагеря поздно вызвал пожарных, пытаясь потушить возгорание самостоятельно.

По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, палаточный лагерь был частным и работал незаконно, проверяющие комиссии не давали разрешения на его открытие.