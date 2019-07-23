Вт, 23.07.2019
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Видео: Россиянин упал на 12 секунде и получил двойной перелом ноги

ФОТО: скриншот с youtube.com

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник был отправлен в нокаут уже на 12-й секунде первого раунда в поединке против американца Уолта Харриса.

Поединок между Олейником и Харрисом состоялся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском городе Сан-Антонио.

Тяжёлый нокаут привёл к госпитализации Олейника с подозрением на разрыв крестообразной связки колена. ТАСС сообщает, что после более тщательного обследования у 42-летнего россиянина медики диагностировали два перелома правой ноги.

Этот нокаут стал третьим по скорости в тяжёлом весе UFC. Для Олейника это самое быстрое поражение в карьере. Россиянин выступает в ММА с 1996 года и за это время потерпел 13 поражений, одержал 57 побед и один бой закончился вничью.

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