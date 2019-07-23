Видео: Россиянин упал на 12 секунде и получил двойной перелом ноги

Тяжёлый нокаут привёл к госпитализации Олейника с подозрением на разрыв крестообразной связки колена. ТАСС сообщает, что после более тщательного обследования у 42-летнего россиянина медики диагностировали два перелома правой ноги.

Этот нокаут стал третьим по скорости в тяжёлом весе UFC. Для Олейника это самое быстрое поражение в карьере. Россиянин выступает в ММА с 1996 года и за это время потерпел 13 поражений, одержал 57 побед и один бой закончился вничью.