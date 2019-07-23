Россисйская легкоатлетка пробежала круг почёта с пледом вместо флага

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил в шведском городе Бурос, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом из-за санкций Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), который длится с 2015 года.

19-летняя Гатауллина после победы должна была сделать круг почёта по стадиону, но спортсменка не имела права взять в руки флаг России. Легкоатлетка весьма оригинально решила выйти из ситуации и взяла плед весёлой расцветки, с которым и пробежалась по стадиону.

"Соперницы посмеялись, люди на трибунах тоже. Фотографы меня снимали, но показалось, что им было как-то неудобно. Мне, если честно, тоже. Но я решила подурачиться. Я была счастлива, что победила, но как-то не до конца. Смотришь на этот белый флаг, слушаешь другую музыку вместо гимна, и радоваться не получается", - сказала Гатауллина в интервью "Спорт-Экспресс".