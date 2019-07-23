Департамент сообщения лжет о требованиях для строительства пешеходного перехода

В сюжете Bez Tabu рижанка Елена упомянула, что, ходя на работу, даже попадала под колеса машины. На нехватку пешеходных переходов жалуется и местное предприятие Forevers, так как его работникам ежедневно приходится рисковать жизнью и здоровьем.

Илзе Диманте: "Строительство нерегулируемого пешеходного перехода на этой улице невозможно, так как там нет тротуаров. Поэтому мы не можем построить переход, если нет тротуаров. Это не позволяют стандарты".

Проверить это высказывание Re:Check побудил читатель Евгений. Он в письме по электронной почте указал, что, по его мнению, в государстве нет стандарта с таким условием.

Евгений прав. Строительство пешеходных переходов регулирует латвийский стандарт LVS 190-10 "Правила проектирования пешеходных переходов". Нужно добавить, что в интернете невозможно бесплатно увидеть стандарты, которые принимает Латвийская национальная структура стандартаризации, заботясь о наличии единых требований в различных технических вопросах. Однако в читальном зале стандартов на улице Валдемара Re:Check констатировала, что такого правила действительно нет. Это подтвердила и представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова. "В стандарте не содержится требование к тротуарам параллельно дороге, чтобы можно было оборудовать пешеходный переход". Однако она указала, что нужно убедиться, могут ли к переходу попасть, к примеру, пешеходы с детскими колясками или люди на инвалидных колясках.

И Диманте признала Re:Check, что такого стандарта нет. Она в передаче хотела сказать, что оборудовать тротуары без пешеходного перехода, по ее мнению, не было бы примером хорошего управления, так как пешеходы по-прежнему будут подвержены риску несчастных случаев. В то же самое время обширные улучшения на улице Гранита сейчас не являются приоритетом. "Нам нужно построить те улицы, по которым уже разработаны проекты, и также те улицы, на которые есть софинансирование ЕС. После того, как мы это сделаем, сможем обратить внимание и на улицу Гранита", - сказала представитель департамента сообщения Рижской думы.