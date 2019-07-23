Ибрагимович проломил сопернику лицевую кость. Шведу грозит дисквалификация

Инцидент произошёл в матче "Лос-Анджелеса" против "Лос-Анджелес Гэлакси". В одном из эпизодов во время верховой борьбы швед нанёс удар локтем в лицо 27-летнему ливийскому защитнику Мохаммеду Эль-Муниру. Позже у футболиста был диагностирован перелом скуловой кости.

Фотографии травмы появились в Twitter и на рентгеновском снимке отчётливо виден след в черепе Эль-Мунира, который оставил Ибрагимович. Пострадавшему футболисту теперь предстоит операция, а шведскому футболисту грозит дисквалификация.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Златан играет грязно. Два года назад Ибрагимович уже получал дисквалификацию за похожий случай. Тогда швед выступал за "Манчестер Юнайтед" и ударил локтем защитника "Борнмута" Тайрона Мингса, за что был дисквалифицирован на три матча.