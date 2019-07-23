К защите границы могут привлечь армию

Вопрос о сотрудничестве Государственной погранохраны и Национальных вооруженных сил в укреплении государственной границы министр внутренних дел планирует решать в ходе разговора с министром обороны, без посредничества прессы, заявил агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марис Зариньш.

Министры планируют встречу, однако неясно, когда она может произойти.

Министерство внутренних дел заявляет, что финансирование отрасли недостаточно. Несмотря на то, что службы органов внутренних дел справляются с выдвинутыми задачами, с каждым годом все меньше молодых людей проявляют желание там работать, потому что они более мотивированы для службы в вооруженных силах.

Министр внутренних дел твердо выступает за увеличение финансирования, предоставляемого службам органов внутренних дел, уже в бюджете следующего года, чтобы устранить беспочвенную конкуренцию между службами, а также добиться соблюдения концепции государственной обороны, принятой Сеймом в 2016 году. Одним из пунктов концепции является устранение существенных различий в мотивационных системах органов обороны и внутренних дел.

В июне на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Гиргенс объявил о желании Министерства внутренних дел привлечь Национальные вооруженные силы к обороне восточной границы, однако Министерство обороны на эту инициативу не отреагировало.