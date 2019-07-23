Видео: под Валгой час пытались выгнать в лес пришедшего из России медведя

В понедельник поздно вечером один из пришедших из Пскова медведей вновь вышел к людям. В деревне Соору, которая находится в 12 километрах от Валги, медведь зашел во двор дома и начал вскрывать мусорный контейнер, сообщает Rus.Postimees.
По словам местного жителя Кевина Йохана Тамма, в его двор медведь пришел около 22 часов, а оттуда направился в сторону озера Соору, по деревенским улицам. Тамм говорит, что на ухе медведя была желтая бирка с номером.
Сообщение о гуляющем по деревне медведе из Пскова дошло и до председателя общества охотников Соору Оливера Оргелини. Когда он приехал, медведь возле озера искал еду в мусорном контейнере.
По словам Оргела, косолапый успел перевернуть три мусорных бака. Жители деревни начали отпугивать животное от поселения, используя автомобили и сигналя. По словам Оргела, потребовался час, чтобы спугнуть медведя в лес.
За последние месяцы бурых медведей видели под Валгой несколько раз: 29 июня два медвежонка из Псковской области гуляли по городу Валга, а 10 июля один из них в 12 километрах от Валга в деревне Тыллисте зашел во двор дома. 14 июля медведя видели в деревне Яаникесе и на шоссе Валга-Вильянди.