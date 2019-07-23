Видео: под Валгой час пытались выгнать в лес пришедшего из России медведя

По словам местного жителя Кевина Йохана Тамма, в его двор медведь пришел около 22 часов, а оттуда направился в сторону озера Соору, по деревенским улицам. Тамм говорит, что на ухе медведя была желтая бирка с номером.

Сообщение о гуляющем по деревне медведе из Пскова дошло и до председателя общества охотников Соору Оливера Оргелини. Когда он приехал, медведь возле озера искал еду в мусорном контейнере.

По словам Оргела, косолапый успел перевернуть три мусорных бака. Жители деревни начали отпугивать животное от поселения, используя автомобили и сигналя. По словам Оргела, потребовался час, чтобы спугнуть медведя в лес.