В Даугавпилсском крае на кладбище свалили десятки памятников

Полиции о произошедшем сообщили в понедельник, до сих пор продолжается обобщение нанесенного ущерба. Поэтому пока что неизвестно, сколько именно захоронений осквернено, однако их количество составляет несколько десятков.

Начат уголовный процесс, по делу есть и задержанные, однако более подробную информацию полиция пообещала предоставить в среду, 24 июля.