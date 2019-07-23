В Даугавпилсском крае на кладбище свалили десятки памятников

В волости Таборес Даугавпилсского края в ночь на понедельник было осквернено кладбище, неизвестные свалили несколько десятков памятников, сообщает агентство LETA.
Полиции о произошедшем сообщили в понедельник, до сих пор продолжается обобщение нанесенного ущерба. Поэтому пока что неизвестно, сколько именно захоронений осквернено, однако их количество составляет несколько десятков.
Начат уголовный процесс, по делу есть и задержанные, однако более подробную информацию полиция пообещала предоставить в среду, 24 июля.
За осквернение кладбища грозит денежный штраф, принудительные работы, кратковременно лишение свободы или лишение свободы на срок до одного года. Однако, если эти действия были совершены в группе лиц по предварительному сговору, самое суровое наказание - лишение свободы на срок до трех лет.