ЕЦБ: банки еврозоны ужесточают условия предоставления кредитов

Банки еврозоны ужесточают условия предоставления кредитов предприятиям и домохозяйствам, сообщил во вторник Европейский центробанк (ЕЦБ).
Среди крупных стран блока условия ужесточили Германия, Франция и Италия. В Испании условия не изменились, а в Нидерландах они смягчились, сообщается в исследовании, охватывающем 144 банка еврозоны.
Стандарты предоставления ипотечных кредитов в еврозоне удержались на сравнимом с первым кварталом уровне.
Спрос предприятий на кредиты во втором квартале продолжал расти, поскольку его "поощряли низкий уровень процентных ставок и устойчивые инвестиции", а также слияния и поглощения.
Спрос на ипотечные кредиты вырос в связи с ростом цен на жилье и потребительского доверия, хотя рост спроса на потребительские кредиты несколько замедлился.
Банки прогнозируют на третий квартал снижение кредитных стандартов во всех секторах, сообщил ЕЦБ.
В преддверии намеченного на четверг заседания совет ЕЦБ по денежной политике внимательно следит за тенденциями в области кредитов.
В последние годы ЕЦБ стремился с помощью низких процентных ставок и прекращенной недавно программой выкупа активов в объеме 2,6 трлн евро увеличить предоставление кредитов реальному сектору экономики, чтобы приблизить инфляцию к цели центробанка - отметке немного ниже двух процентов.