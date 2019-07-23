Докатался: полиция лишила водителя BMW полученных в Великобритании прав

Полиция напоминает, что стражи порядка находятся не только на улице, следя за общественным порядком, но и в интернете и соцсетях, где жители могут коммуницировать с полицией и передавать информацию, которая принимается во внимание и проверяется. Стражи порядка выражают благодарность жителям, которые сообщают о нарушениях, угрожающих безопасности окружающих, а также напоминают, что с полицией всегда можно связаться по номеру 110, и таким образом информация передается быстрее, кроме того, при звонке будет больше возможностей остановить нарушителя в тот же день, в момент совершения нарушения.