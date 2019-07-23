Докатался: полиция лишила водителя BMW полученных в Великобритании прав

В понедельник, 21 июля, Госполиция получила информацию о том, что вентспилчанин разместил в социальной сети фото и видеоматериалы, на которых видно, что нарушаются правила дорожного движения - агрессивная езда, умышленный занос, пересечение сплошной линии, езда на запрещающий свет светофора, превышение скорости и так далее, сообщили TVNET в Госполиции.
Полиция выяснила, что эти видео разместил мужчина 1998 года, являющийся водителем автомобиля BMW. Примечательно, что в конце прошлой недели он был задержан за превышение скорости.
20 июля в 00:21 в Вентспилсе на проспекте Лиелу мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем BMW, нарушил скоростной режим. В месте, где было разрешено передвигаться со скоростью 50 км/час он ехал 110 км/час, таким образом, превышение составило 60 км/час.
За такое нарушение полагается штраф от 360 до 460 евро и лишение прав на полгода.
Во вторник, 23 июля. было принято решение лишить мужчину прав на шесть месяцев. Стоит добавить, что водительское удостоверение он получил в Англии.
Полиция напоминает, что стражи порядка находятся не только на улице, следя за общественным порядком, но и в интернете и соцсетях, где жители могут коммуницировать с полицией и передавать информацию, которая принимается во внимание и проверяется. Стражи порядка выражают благодарность жителям, которые сообщают о нарушениях, угрожающих безопасности окружающих, а также напоминают, что с полицией всегда можно связаться по номеру 110, и таким образом информация передается быстрее, кроме того, при звонке будет больше возможностей остановить нарушителя в тот же день, в момент совершения нарушения.
"Обращаем внимание на то, что такие действия - гонки по улице с совершением нарушений и последующей их публикации в соцсетях, не героизм, а грубое нарушение, за которое предусмотрено наказание", - отметили в полиции.