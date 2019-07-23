На работы по содержанию государственных автодорог в этом году потрачено 19,9 млн евро

Он сообщил, что ремонтные работы по устранению ям на автодорогах с черным покрытием были проведены на площади в 279 000 кв. метров, работы по грейдированию гравийных дорог выполнены на 52 700 км дорог, а работы по ремонту ям и углублений на дорогах с гравийным покрытием были проделаны объемом 90 000 кубических метров.

В общей сложности на работы по уходу за автодорогами, в том числе приведение в порядок систем по отводу воды, очистку рвов, покос травы, обрезание кустов и другие работы, было потрачено 3,7 млн евро.

На работы по содержанию покрытия автодорог, в том числе на устранение ям и углублений, работы по грейдированию и другие работы, было потрачено 14,3 млн евро.