На работы по содержанию государственных автодорог в этом году потрачено 19,9 млн евро

Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) в этом году на содержание покрытия автодорог, а также организацию сообщения и работы по содержанию путепроводов и пешеходных туннелей израсходовал 19,9 млн евро, проинформировал агентство LETA представитель LAU Эдгар Жилде.
Он сообщил, что ремонтные работы по устранению ям на автодорогах с черным покрытием были проведены на площади в 279 000 кв. метров, работы по грейдированию гравийных дорог выполнены на 52 700 км дорог, а работы по ремонту ям и углублений на дорогах с гравийным покрытием были проделаны объемом 90 000 кубических метров.
В общей сложности на работы по уходу за автодорогами, в том числе приведение в порядок систем по отводу воды, очистку рвов, покос травы, обрезание кустов и другие работы, было потрачено 3,7 млн евро.
На работы по содержанию покрытия автодорог, в том числе на устранение ям и углублений, работы по грейдированию и другие работы, было потрачено 14,3 млн евро.
Жилде также отметил, что серьезных вложений в 925 400 евро в этом году потребовала организация сообщения, в том числе работы по установке 3814 дорожных знаков и 4684 сигнальных столбиков, а также чистка труб и содержание путепроводов и пешеходных туннелей.