В освобождении латвийского моряка принимает участие Служба государственной безопасности

Для получения более развернутой информации о ситуации и принятия решения о конкретных мероприятиях по разрешению кризиса СГБ связалась с иностранными партнерскими учреждениями, а также компанией, которой принадлежит задержанный корабль.

Как сообщалось ранее, в Персидском заливе военные иранского Корпуса стражей исламской революции захватили нефтяной танкер "Stena Impero", идущий под британским флагом. Иран заявил о захвате британского танкера вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.

Иранские власти сообщили, что танкер был захвачен "из-за нарушения международного морского законодательства", уточнив, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Произошло столкновение танкера с рыболовецким судном, после чего танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки. Кроме того, Иран сообщил, что "Stena Impero" шел по Ормузскому проливу в неправильном направлении движения. Лондон считает эти обвинения ложными и требует освобождения корабля.