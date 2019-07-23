В освобождении латвийского моряка принимает участие Служба государственной безопасности

К освобождению задержанного Ираном на прошлой неделе латвийского моряка подключилась и Служба госбезопасности Латвии (СГБ).
СГБ сотрудничает и обменивается информацией с другими государственными учреждениями Латвии для координации мероприятий по освобождению гражданина Латвии.
Для получения более развернутой информации о ситуации и принятия решения о конкретных мероприятиях по разрешению кризиса СГБ связалась с иностранными партнерскими учреждениями, а также компанией, которой принадлежит задержанный корабль.
Других комментариев СГБ не предоставила.
Как сообщалось ранее, в Персидском заливе военные иранского Корпуса стражей исламской революции захватили нефтяной танкер "Stena Impero", идущий под британским флагом. Иран заявил о захвате британского танкера вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.
Иранские власти сообщили, что танкер был захвачен "из-за нарушения международного морского законодательства", уточнив, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Произошло столкновение танкера с рыболовецким судном, после чего танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки. Кроме того, Иран сообщил, что "Stena Impero" шел по Ормузскому проливу в неправильном направлении движения. Лондон считает эти обвинения ложными и требует освобождения корабля.
Танкер после захвата был направлен к берегу. Теперь местные власти должны "произвести юридические процедуры и провести необходимые проверки".