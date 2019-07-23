В магазине обнаружили тело мужчины. Это оказался пропавший 10 лет назад сотрудник

В начале года в закрытом супермаркете Айовы No Frills был обнаружен труп человека. Останки ненароком нашли за холодильником, в зазоре между стеной и холодильным аппаратом, когда новый владелец помещения делал уборку. Спустя шесть месяцев у полиции получилось установить, что останки принадлежат Ларри Эли Мурильо-Монкаде. Мужчина пропал без вести десять лет назад.

Молодой парень работал в супермаркете No Frills. Он вышел из дома и не вернулся 28 ноября 2009 года. Тогда Ларри было 25 лет. Согласно словам родителей погибшего, он был расстроен. Молодой парень принимал сильные лекарства, потому иногда мог вести себя нерационально, говорили родители парня. Тогда полиция не смогла найти зацепки в этом деле.

Через десять лет, сравнив ДНК останков и родителей Мурильо-Монкады, полиция убедилась в том, что Ларри мертв.

Как сообщается, во времена работы магазина данное помещение использовали в качестве склада продуктов. Следователи полагают, что в роковой день Мурильо-Монкада поднялся на один из холодильников и нечаянно упал в зазор, размер которого будет около 45 см. Молодой человек оказался в ловушке, однако никто не смог услышать его криков о помощи из-за шума холодильной техники, предполагают сотрудники полиции.