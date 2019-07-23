В России сгорел детский палаточный лагерь: погибли четверо детей

На момент пожара в лагере находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. Минздрав России сообщал, что пострадали 12 человек, в том числе семеро детей. Согласно последним данным, четверо из них погибли.

Погибшие - три девочки и один мальчик. Одна из них скончалась во время пожара, еще трое умерли в больнице от ожогов.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал говорил, что палаточный лагерь был частным и работал незаконно, проверяющие комиссии не давали разрешения на его открытие.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил возмущение заявлением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что "никто не знал" о сгоревшем палаточном лагере.

"Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности. А если знали, то почему разрешили? Разберитесь и доложите", - цитирует Медведева "Интерфакс".

В ночь на 23 июля в Солнечном районе Хабаровского края России произошел пожар в детском палаточном лагере на базе туристического горнолыжного комплекса "Холдоми". Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров, в огне сгорели 20 из 26 палаток.