Россиянин месяцами держал 10-летнего сына на цепи

"Я не скрываю: я быстро забежал в сарай, потому что дома я его побоялся оставлять, опасаясь за его же жизнь! Он или включил бы газ, чтобы проверить, как газ горит. Он уже проверял неоднократно, как краска горит, как в доме диван горит, линолеум", — приводит его слова Telegram-канал радиостанции.