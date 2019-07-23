Россиянин месяцами держал 10-летнего сына на цепи

Житель Краснодарского края месяцами держал 10-летнего сына на цепи в сарае. Родитель заявил, что делал это ради безопасности мальчика. Об этом пишет Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".
Отец рассказал, что в день, когда мальчик смог сбежать, мужчине было необходимо срочно доставить в роддом беременную жену. Отец взял с собой в машину младшего ребенка, однако не знал, куда деть старшего сына, от первого брака.
"Я не скрываю: я быстро забежал в сарай, потому что дома я его побоялся оставлять, опасаясь за его же жизнь! Он или включил бы газ, чтобы проверить, как газ горит. Он уже проверял неоднократно, как краска горит, как в доме диван горит, линолеум", — приводит его слова Telegram-канал радиостанции.
Об издевательствах над ребенком СМИ стало известно 22 июля. Согласно данным "Югополиса", местные жители заметили в магазине мальчика с навесным замком на шее. Ребенка освободили и отправили в больницу. Люди также говорили, что днем обычно мальчик был занят в огороде, а ночью был прикован цепью запертым в сарае. Начата проверка по факту случившегося.