Вт, 23.07.2019
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Артус Кайминьш снова свободен?
Счастье было недолгим...

ФОТО: скриншот instagram.com/jelenasobolevska

Как известно, лидер KPV LV Артус Кайминьш в начале ноября прошлого года начал совместную жизнь с фотографом, преподавателем английского языка и карьерным консультантом Еленой Соболевской. Однако теперь они оба дали понять, что история их любви закончена.

Ранее в профиле Соболевской в Facebook указывалось, что она с 17 августа прошлого года состоит в отношениях с Кайминьшем. Однако теперь этот статус удален. Кроме того,

пара регулярно делилась в соцсетях нежными кадрами из повседневной жизни и путешествий, а сейчас практически все общие фотографии удалены из их профилей.

О чем, кстати, свидетельствуют наши предыдущие публикации, к примеру, вот эта:

"Артус может все!". Возлюбленная Кайминьша поделилась фотографиями их уик-энда ...

Уже какое-то время ни Артус, ни Елена не публиковали совместные снимки, да и свой день рождения Соболевская отметила в компании друзей, в которой Кайминьш замечен не был.

Сам депутат отказался комментировать свою личную жизнь изданию Privātā Dzīve.

Напомним, Артус познакомился с Еленой, стоя в очереди на концерт Prāta Vētra.

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