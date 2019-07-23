Севастова уверенно победила в Юрмале. Остапенко проиграла по всем статьям и выбыла

В первом раунде соревнований Севастовой противостояла россиянка Варвара Флинк, которая занимает 128-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой латвийской теннисистки со счётом 6:2, 6:1.

Встреча Севастовой и Флинк продолжалась 56 минут. За это время россиянка ни разу не подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Севастова, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге, сделала пять брейков и два эйса. Ранее между собой теннисистки не играли.

За выход во второй раунд Севастова заработала 30 рейтинговых очков. Следующей соперницей Анастасии станет Далила Якупович из Словении, которая занимает 147-е место в мировом рейтинге.

Anastasija Sevastova is near-perfect in her @balticopen2019 debut!



She downs Flink, 6-2, 6-1 to reach the second round in Jurmala 💪 pic.twitter.com/BLzRFyveH4 — WTA (@WTA) July 23, 2019

После этого на корт в Лиелупе вышла латвийская теннисистка Алёна Остапенко, которой противостояла Бернарда Пера из США. К сожалению, Остапенко ничего не смогла противопоставить американке и уступила со счётом 2:6, 1:6.

24-летняя Бернарда Пера, которая занимает 74-е место в мировом рейтинге, в следующем раунде скрестит ракетки с Еленой Рябкиной из Казахстана.

.@bernarda_pera is through to the second round of the @balticopen2019.



Eases past Ostapenko 6-2, 6-1 pic.twitter.com/jDCEJc5jjP — WTA (@WTA) July 23, 2019

Для Остапенко выступления в одиночном разряде в Юрмале закончились. Алёна заработала одно рейтинговое очко и продолжит выступления в парном разряде.

Ранее во второй раунд турнира Baltic Open вышла латвийская теннисистка Диана Марцинкевич, которая обыграла Камиллу Рахимову из России. Эта победа стала для Марцинкевич первой в карьере на турнирах WTA.

Турнир подобного уровная впервые проходит в Латвии. Организатором Baltic Open является российское агентство ONE SGM, которое год назад проводила соревнования в Москве, но затем было решено перенести турнир в Юрмалу.