Дело о кокаине в Кокнесе: хозяин гаража на свободе, но по уши в долгах

В начале этого года в гаражном комплексе "Мазкаркли" в Кокнесе в одном из гаражей был обнаружен рекордный груз кокаина, который конфисковала полиция. Журналисты передачи Bez Tabu отправились проверить место и узнать, как оно выглядит спустя более полугода, однако встретили хозяина гаража.
Ворота гаража заклеены полицейскими лентами, но Bez Tabu встретила самого хозяйна Андриса Элстса, который был одним из задержанных в результате грандиозной полицейской операции, проведенной в январе.
Владелец "Мазкаркли" рассказал журналистам, почему в тот день пришел в гараж - хотел отключить аккумулятор, подключенный к зарядному устройству. Андрис показал раскаленный аккумулятор, но полиция так и не позволила отключить его от тока.
Житель Кокнесе переживает по поводу того, что слишком доверился и позволил использовать его гараж.
Мужчина после задержания вскоре попал в полицейский изолятор, а затем и в Рижскую Центральную тюрьму. Через несколько месяцев хозяин "Мазкаркли" на свободе, но каждую неделю ему нужно отмечаться в полиция, нельзя и покидать страну, рассказала передача.
В ходе следствия Андрис нашел адвоката, который уже с помощью записи с расположенных в гараже камер видеонаблюдения освободил мужчину из мест заключения.
Андрис считает, что если бы не было камер, то он бы смотрел на небо через решетку. В свою очередь задержанный крестник Эдгар Элстс вышел из тюрьмы быстрее. Ему даже разрешено покидать Латвию, что и было сделано - Эдгар зарабатывает на жизнь в Голландии. Это было необходимо, так как во время следствия Элстсы взяли в долг несколько тысяч евро, сообщает передача.
"В долгах по уши, пока все эти займы вернем. Как нам со всем этим, кто на вернет все?", - вопрошает Андрис.
Хозяин "Мазкаркли" и подозреваемый по масштабному кокаиновому делу Андрис Элстс добавил, что не знает, как ему удастся свести концы с концами.
Дело о кокаине в Кокнесе еще не закончилось. Пока что задержаны восемь лиц, трое из которых находятся в заключении. В свою очередь одного человека еще не поймали, он объявлен в розыск.
Госполиция указала Bez Tabu, что в данном уголовном процессе число подозреваемых не менялось с момента предоставления последней информации. Более подробные комментарии стражи порядка не дают.
Галерея: Место в Кокнесском крае, где был найден груз кокаина