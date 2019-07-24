Прибыль Rīgas mikroautobusu satiksme в прошлом году выросла почти в шесть раз

В том числе доход RMS от пассажирских перевозок в прошлом году составил 11,408 млн евро, что на 22,8% больше, чем в 2017 году.

В то же время государственные дотации за пассажирские перевозки в 2018 году составили 1,818 млн евро, что на 2,6% меньше, чем в 2017 году.

Еще 262 953 евро RMS получило в качестве компенсации убытков от Автотранспортной дирекции, что в 2,5 раз больше, чем в 2017 году. В свою очередь остальной доход компании от основной деятельности составил 76 412 евро, что на 10,4% меньше, чем годом ранее.

В годовом отчете RMS указано, что деятельность предприятия в 2018 году была направлена на развитие предприятия, повышение качества услуг и привлечение пассажиров в общественный транспорт.

Согласно заявлению руководства RMS, в прошлом году предприятие увеличило число транспортных средств, предусмотренных для перевозки пассажиров с нарушениями двигательных функций.

В этом году предприятие планирует продолжить работу по выполнению нынешних договоров о пассажирских перевозках, особое внимание уделяя улучшению качества предоставляемых услуг и снижению их себестоимости.