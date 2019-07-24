В Германии детсады отменили скандальный запрет на свинину в меню

Руководитель детских садов Вольфганг Шефер сообщил, что решил отменить это решение хотя бы временно.

Руководство в середине августа планирует организовать несколько дискуссий с родителями по этому вопросу, рассказал Шефер агентству DPA.

Во вторник полиция была вынуждена охранять оба детсада, а хештег #Schweinefleisch (свинина) стал самым популярным хештегом в Германии.

Местная газета Leipziger Volksstimme цитирует слова одного из работников детского сада, который сообщил, что после они получали угрозы от людей, выступающих против изменения правил ради мусульман.

Примерно две недели назад родители получили письмо от руководства детских садов, в котором сообщалось, что "из уважения к изменчивому миру будут заказываться и раздаваться только несодержащие свинину блюда и закуски, начиная с 15 июля".

В дебаты вступил саксонский филиал Христианско-демократического союза (ХДС), который в Twitter сообщил, что "запрет на #свинину в двух детсадах Лейпцига - неприемлем".

"Конечно, нельзя никого принуждать есть что-то против собственной воли. Однако запрет - неправильный подход", - сказано в твите.

Депутат парламента от крайне правой партии "Альтернативной Германии" Беатрис фон Шторх высказалась о "культурном подчинении", отметив, что 300 детям в обоих детсадах придется менять питание и привычки, чтобы услужить двум мусульманским детям.