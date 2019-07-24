Россия объяснила, почему ее самолет залетел в воздушное пространство Южной Кореи

Российское военное должностное лицо во вторник проинформировало должностное лицо обороны Южной Кореи, что российский военный самолет "залетел в район, в который не планировал, из-за неправильной работы устройства," - сообщило должностное лицо высокого ранга в президентском бюро.

Российское Министерство обороны незамедлительно начнет следствие и сделает все необходимые шаги, сообщило южнокорейской стороне российское военное должностное лицо, пишет Yonhap.

Напомним,по данным объединенного комитета начальников штабов республики, утром 23 июля один из бомбардировщиков дважды нарушил границу в районе островов Токто.

В ответ на это ВВС Южной Кореи подняли в воздух истребители, которые сопровождали российский самолет и произвели предупредительные выстрелы.