Больше никакого бардака в одежде. КХЛ ввела дресс-код для хоккеистов

Итак, с сезона-2019/20 хоккеисты должны приезжать на матчи в одежде формального стиля: пиджаке, брюках и рубашке.

Такие изменения в регламенте лиги утвердил Совет директоров КХЛ.

Ранее подобный дресс-код был установлен лишь для руководителей клубов, тренеров и обслуживающего персонала.

Отметим, что для приезда на гостевые матчи хоккеистам также разрешено ношение спортивных костюмов единого образца с логотипом клуба.

Прозвучало, что такое нововведение продиктовано желанием всё больше равняться на уровень НХЛ.

"С новым правилом КХЛ стала чуть ближе к элите – в НХЛ классические костюмы давно стали важным элементом для телетрансляций, а некоторых игроков и вовсе можно назвать иконой стиля", - пишет Sports.ru.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил изданию:

"Предположу, что он (новый дресс-код - Прим.ред.) стал ответом на негативные публикации в прессе, в том числе на очень однобокие интервью североамериканских легионеров.

Заметил, у североамериканцев появилась мода критиковать КХЛ – иногда по делу, но чаще всего без дела".

По его мнению, ответ КХЛ получился своевременным, "переключил внимание болельщиков и журналистов. Хорошее решение. Как, кстати, и постепенный переход на площадки канадского формата", – поделился Кожевников.

Отмечается также, что общий официальный стиль создает красивую картинку для трансляции и ощущение праздника в целом, которым мы сможем насладиться уже совсем скоро!

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и омским "Авангардом". В прошлом сезоне "армейцы" впервые в истории завоевали Кубок Гагарина.

В свою очередь рижское "Динамо" проведёт первый матч 2 сентября на своём поле против московского "Спартака", который тренирует Олег Знарок и Харийс Витолиньш.

Наши ребята уже начали подготовку к новому сезону!