Больше никакого бардака в одежде. КХЛ ввела дресс-код для хоккеистов

В преддверии нового сезона регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) в регламенте продолжают появляются новшества. Ранее судьям КХЛ запретили социальные сети, теперь стало известно о введении дресс-кода для хоккеистов.
Итак, с сезона-2019/20 хоккеисты должны приезжать на матчи в одежде формального стиля: пиджаке, брюках и рубашке.
Такие изменения в регламенте лиги утвердил Совет директоров КХЛ.
Ранее подобный дресс-код был установлен лишь для руководителей клубов, тренеров и обслуживающего персонала.
Отметим, что для приезда на гостевые матчи хоккеистам также разрешено ношение спортивных костюмов единого образца с логотипом клуба.
Прозвучало, что такое нововведение продиктовано желанием всё больше равняться на уровень НХЛ.
"С новым правилом КХЛ стала чуть ближе к элите – в НХЛ классические костюмы давно стали важным элементом для телетрансляций, а некоторых игроков и вовсе можно назвать иконой стиля", - пишет Sports.ru.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил изданию:
"Предположу, что он (новый дресс-код - Прим.ред.) стал ответом на негативные публикации в прессе, в том числе на очень однобокие интервью североамериканских легионеров.
Заметил, у североамериканцев появилась мода критиковать КХЛ – иногда по делу, но чаще всего без дела".
По его мнению, ответ КХЛ получился своевременным, "переключил внимание болельщиков и журналистов. Хорошее решение. Как, кстати, и постепенный переход на площадки канадского формата", – поделился Кожевников.
Отмечается также, что общий официальный стиль создает красивую картинку для трансляции и ощущение праздника в целом, которым мы сможем насладиться уже совсем скоро!
Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и омским "Авангардом". В прошлом сезоне "армейцы" впервые в истории завоевали Кубок Гагарина.
В свою очередь рижское "Динамо" проведёт первый матч 2 сентября на своём поле против московского "Спартака", который тренирует Олег Знарок и Харийс Витолиньш.
Наши ребята уже начали подготовку к новому сезону!
А пока посмотрите, как одевался на матчи молодой Александр Овечкин:
Овечкин в 2004-м. pic.twitter.com/cJL3WMvClX— sports_centre (@sportscentre9) July 23, 2019