Ср, 24.07.2019
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В Энгурском крае во время пьянки женщина зарезала инвалида первой группы

Кровь. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В конце прошлой неделе в Энгурском крае во время совместного распития алкогольных напитков женщина ударила ножом инвалида первой группы, сообщает агентство LETA.

Лица совместно распивали алкоголь, пока между ними не возник конфликт, в результате которого женщина 1978 года рождения ударила в район спины мужчину 1980 года рождения, инвалида первой группы с проблемами передвижения. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Женщина была задержана на месте преступления. На помещена под стражу.

Ни жертва, ни женщина ранее в поле зрения полиции не попадали.

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