В Энгурском крае во время пьянки женщина зарезала инвалида первой группы

Лица совместно распивали алкоголь, пока между ними не возник конфликт, в результате которого женщина 1978 года рождения ударила в район спины мужчину 1980 года рождения, инвалида первой группы с проблемами передвижения. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.