Самый добрый рассказ этого лета: школьник из Англии случайно встретил на пляже Месси

Позднее аргентинское издание Ole взяло интервью у мальчика. Он поделился самой увлекательной историей своего лета:

"Месси был со своей семьёй на пляже. Я был один в нескольких метрах от них и начал пинать мяч. Месси бросил мне мяч и спросил, хочу ли я поиграть с ними. И мы 45 минут играли в футбол с Тьяго и Лионелем", - приводит слова Маккензи Sports.ru.

Парнишка добавил, что потом он плавал с Месси на лодке и ещё они купались вместе.

"Он вёл себя как обычный папа. Я понял, что Лео очень нравилось видеть, как его сын играет с другими детьми", - отметил мальчик.

По словам английского школьника, Месси и его жена попрощались с ним, широко улыбаясь.

"Я никогда этого не забуду", - поделился он.

Мама мальчика также испытала настоящее счастье - именно она записала эти события на видео. Единственное, что она смогла сказать, было: "Я не верю своим глазам!".