Самый добрый рассказ этого лета: школьник из Англии случайно встретил на пляже Месси

Пару недель назад в социальной сети Instagram 11-летний английский школьник Маккензи О’Нейл разместил фото с пляжа с Лионелем Месси. Оказалось, они случайно встретились на Карибах и сыграли в футбол. Мечты сбываются, надо только верить!
Позднее аргентинское издание Ole взяло интервью у мальчика. Он поделился самой увлекательной историей своего лета:
"Месси был со своей семьёй на пляже. Я был один в нескольких метрах от них и начал пинать мяч. Месси бросил мне мяч и спросил, хочу ли я поиграть с ними. И мы 45 минут играли в футбол с Тьяго и Лионелем", - приводит слова Маккензи Sports.ru.
Парнишка добавил, что потом он плавал с Месси на лодке и ещё они купались вместе.
"Он вёл себя как обычный папа. Я понял, что Лео очень нравилось видеть, как его сын играет с другими детьми", - отметил мальчик.
По словам английского школьника, Месси и его жена попрощались с ним, широко улыбаясь.
"Я никогда этого не забуду", - поделился он.
Мама мальчика также испытала настоящее счастье - именно она записала эти события на видео. Единственное, что она смогла сказать, было: "Я не верю своим глазам!".
Видео: Мальчик случайно встретил на пляже Месси и сыграл с ним футбол