Ср, 24.07.2019
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Самый добрый рассказ этого лета: школьник из Англии случайно встретил на пляже Месси

ФОТО: instagram.com/mcc111000/

Пару недель назад в социальной сети Instagram 11-летний английский школьник Маккензи О’Нейл разместил фото с пляжа с Лионелем Месси. Оказалось, они случайно встретились на Карибах и сыграли в футбол. Мечты сбываются, надо только верить! 

Позднее аргентинское издание Ole взяло интервью у мальчика. Он поделился самой увлекательной историей своего лета:

"Месси был со своей семьёй на пляже. Я был один в нескольких метрах от них и начал пинать мяч. Месси бросил мне мяч и спросил, хочу ли я поиграть с ними. И мы 45 минут играли в футбол с Тьяго и Лионелем", - приводит слова Маккензи Sports.ru.

Парнишка добавил, что потом он плавал с Месси на лодке и ещё они купались вместе. 

"Он вёл себя как обычный папа. Я понял, что Лео очень нравилось видеть, как его сын играет с другими детьми", - отметил мальчик.

По словам английского школьника, Месси и его жена попрощались с ним, широко улыбаясь.

"Я никогда этого не забуду", - поделился он.

Мама мальчика также испытала настоящее счастье - именно она записала эти события на видео. Единственное, что она смогла сказать, было:  "Я не верю своим глазам!".

Видео: Мальчик случайно встретил на пляже Месси и сыграл с ним футбол

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