Северная Корея задержала российское рыболовное судно

Экипаж 17 июля задержали северокорейские пограничники, сейчас их держат в гостинице в городе Вонсон, сообщило в Facebook посольство РФ в Пхеньяне.

Корабль Xiangheilin-8, принадлежащий базируемой в российском Нелевске фирме Northeast Fishery Company, также находится в порту Вонсона, сообщает Reuters.

МИД Северной Кореи сообщил, что экипаж был задержан за нарушения правил пересечения границы и пребывания.