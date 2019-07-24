Северная Корея задержала российское рыболовное судно

Северная Корея задержала российский рыболовный корабль и членов экипажа - 15 россиян и двух южнокорейцев, сообщило в среду посольство России в КНДР.
Экипаж 17 июля задержали северокорейские пограничники, сейчас их держат в гостинице в городе Вонсон, сообщило в Facebook посольство РФ в Пхеньяне.
Корабль Xiangheilin-8, принадлежащий базируемой в российском Нелевске фирме Northeast Fishery Company, также находится в порту Вонсона, сообщает Reuters.
МИД Северной Кореи сообщил, что экипаж был задержан за нарушения правил пересечения границы и пребывания.
В понедельник представителям российского консульства позволят встретиться с экипажем. Посольство РФ сообщило, что поддерживает контакт с правительством Северной Кореи и делает все необходимые шаги для скорейшего решения ситуации.