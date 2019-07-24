Ср, 24.07.2019
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Северная Корея задержала российское рыболовное судно

ФОТО: AP/Scanpix

Северная Корея задержала российский рыболовный корабль и членов экипажа - 15 россиян и двух южнокорейцев, сообщило в среду посольство России в КНДР.

Экипаж 17 июля задержали северокорейские пограничники, сейчас их держат в гостинице в городе Вонсон, сообщило в Facebook посольство РФ в Пхеньяне.

Корабль Xiangheilin-8, принадлежащий базируемой в российском Нелевске фирме Northeast Fishery Company, также находится в порту Вонсона, сообщает Reuters.

МИД Северной Кореи сообщил, что экипаж был задержан за нарушения правил пересечения границы и пребывания.

В понедельник представителям российского консульства позволят встретиться с экипажем. Посольство РФ сообщило, что поддерживает контакт с правительством Северной Кореи и делает все необходимые шаги для скорейшего решения ситуации.

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